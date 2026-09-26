Otkaz za selektora odmah posle prvog kola Lige nacija!

Kraj za francuskog stručnjaka.

Credit: MARIUS BECKER / AFP / Profimedia

Francuski trener Vili Sanjol nije više selektor fudbalske reprezentacije Gruzije, saopšteno je danas.

Sanjol je dobio otkaz posle poraza od Severne Irske u prvom kolu Lige nacija i njega će zameniti Ramaz Svanadže. U pitanju je domaći stručnjak koji je do sada bio strateg mlade reprezentacije, sa kojom je ostvario odlične rezultate.

Svanadže će biti selektor Gruzije do kraja kvalifikacija za Evropsko prvenstvo.

🚨 𝗢𝗙𝗙𝗜𝗖𝗜𝗘𝗟 ! 𝗪𝗜𝗟𝗟𝗬 𝗦𝗔𝗚𝗡𝗢𝗟 𝗘𝗦𝗧 𝗟𝗜𝗖𝗘𝗡𝗖𝗜𝗘́ 𝗗𝗘 𝗦𝗢𝗡 𝗣𝗢𝗦𝗧𝗘 𝗗𝗘 𝗦𝗘́𝗟𝗘𝗖𝗧𝗜𝗢𝗡𝗡𝗘𝗨𝗥 𝗗𝗘 𝗟𝗔 𝗚𝗘́𝗢𝗥𝗚𝗜𝗘 ! 👋🇬🇪



Il était en poste depuis 2021 et part sur une défaite 1-0 contre l'Irlande du Nord. ❌ pic.twitter.com/AnIw5pLdVb — Instant Foot ⚽️ (@lnstantFoot) September 26, 2026

Francuski trener je vodio Gruziju od 2021. godine, a najveći uspeh zabeležio je na Evropskom prvenstvu 2024. kada je Gruzija igrala osminu finala.

Sanjol je tokom karijere samostalno radio u mlađim selekcijama Francuske i Bordou, a takođe je bio pomoćni trener u Bajernu.

Gruzija će sledeću utakmicu igrati u ponedeljak protiv Ukrajine u Tbilisiju u drugom kolu Lige nacija. Nakon tog meča slede dva gostovanja: prvo u Mađarskoj, pa u Severnoj Irskoj.