Fudbal

Otkaz za selektora odmah posle prvog kola Lige nacija!

Танјуг/У. Ћ.

26. 09. 2026. u 18:20

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Kraj za francuskog stručnjaka.

Отказ за селектора одмах после првог кола Лиге нација!

Credit: MARIUS BECKER / AFP / Profimedia

Francuski trener Vili Sanjol nije više selektor fudbalske reprezentacije Gruzije, saopšteno je danas.

Sanjol je dobio otkaz posle poraza od Severne Irske u prvom kolu Lige nacija i njega će zameniti Ramaz Svanadže. U pitanju je domaći stručnjak koji je do sada bio strateg mlade reprezentacije, sa kojom je ostvario odlične rezultate.

Svanadže će biti selektor Gruzije do kraja kvalifikacija za Evropsko prvenstvo.

Francuski trener je vodio Gruziju od 2021. godine, a najveći uspeh zabeležio je na Evropskom prvenstvu 2024. kada je Gruzija igrala osminu finala.

Sanjol je tokom karijere samostalno radio u mlađim selekcijama Francuske i Bordou, a takođe je bio pomoćni trener u Bajernu.

Gruzija će sledeću utakmicu igrati u ponedeljak protiv Ukrajine u Tbilisiju u drugom kolu Lige nacija. Nakon tog meča slede dva gostovanja: prvo u Mađarskoj, pa u Severnoj Irskoj.

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