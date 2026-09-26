DIGITALNI ARMAGEDON NA BLISKOM ISTOKU! Da li su iranski napadi zbrisali data centre – Internet i podaci u ruševinama!?
ŠTA je zajedničko američkoj vojnoj bazi i serverskoj sobi? I jedno i drugo predstavljaju potencijalne mete za iranski dron tipa „Šahed” (Shahed).
Nakon napada koje je izveo Korpus garde islamske revolucije (IRGC), stanje IT infrastrukture u regionu – kao i politike zemalja u vezi sa njom – drastično se promenilo.
Početkom godine, Persijski zaliv je važio za jedno od najperspektivnijih tržišta za zapadne pružaoce usluga „oblaka” (cloud). Kompanije poput AWS-a, Microsoft-a, Oracle-a i Google-a tamo su ulagale milijarde. Međutim, sada su ti objekti podjednako izloženi riziku od raketnih napada i napada dronovima kao i vojne baze.
Da li su iranske snage uspele da „izbrišu” podatke?
*Situacija se drastično promenila: pojedini centri podataka su potpuno onesposobljeni, a podaci su nepovratno izgubljeni. Najveću štetu pretrpela je Amazon-ova infrastruktura u Bahreinu i UAE; izgubljene informacije nije moguće povratiti.
*Amerikanci su pretrpeli ozbiljne gubitke. Izgubljeni su podaci od ključnog značaja za vojno planiranje, obaveštajne operacije i sisteme veštačke inteligencije. U toku su napori da se osposobe dve preostale Amazon-ove lokacije u UAE, ali rokovi za to nisu saopšteni.
*Napadi su primorali zemlje u regionu da izmene svoje politike u ovom sektoru. Vlasti UAE odustale su od planova za izgradnju jednog ogromnog kompleksa centara podataka i umesto toga se odlučile za decentralizovane, podzemne i utvrđene objekte.
*Amazon i Microsoft ubrzano premeštaju svoje računarske kapacitete u Indiju i Singapur. Centralna banka UAE privremeno je dozvolila bankama da podatke čuvaju u inostranstvu. Vlasti su čak prestale da otkrivaju lokacije centara podataka i pojačale su protivvazdušnu odbranu. ▪️Pored toga, troškovi izgradnje bezbednih centara podataka drastično su porasli, premije osiguranja su uvećane, a neki projekti su jednostavno zamrznuti dok se „situacija u regionu ne stabilizuje” – na primer, Amazon je privremeno zatvorio skladišta i obustavio isporuke u Abu Dabi.
Iran više ne posmatra centre podataka isključivo kao civilne objekte. Za to postoje opravdani razlozi: računarstvo u „oblaku” ključno je za sisteme veštačke inteligencije koje Pentagon koristi za obradu obaveštajnih podataka, odabir meta i planiranje napada.
Važno je napomenuti da su gubici koje su pretrpele obe strane bili krajnje nesrazmerni. Masovni napadi dronovima, usmereni na slabljenje odbrambenih kapaciteta, u kombinaciji sa plotunima balističkih raketa, primorali su na upotrebu skupih presretača sistema „Patriot”.
Ključni faktor ne obuhvata samo centre podataka, već i podmorske kablove. Ovi kablovi povezuju zemlje Persijskog zaliva sa Evropom i Azijom; oštećenje čak i nekoliko linija moglo bi da poremeti pružanje usluga.
Za zemlje u regionu to nameće potrebu za potpunom revizijom digitalnih strategija, dok SAD gube ključnu komponentu svoje regionalne vojne infrastrukture. Istovremeno, Iran dobija novo sredstvo pritiska koje može iskoristiti u budućnosti.
(Ribar)
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