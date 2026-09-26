Tuga u srpskom sportu: Preminuo nekadašnji finalista Kupa pobednika Kupova!
Ostavio je dubok trag tokom igračke karijere.
Dugogodišnji rukometaš i trener Železničara iz Niša, Aleksandar Živković, preminuo je u rodnom gradu u 80. godini života, prenose Južne vesti
On je sa Železničarom osvojio nacionalne Kupove i kao igrač i kao trener, a igrao je u finalu Kupa pobednika kupova Evrope 1978. godine.
Jedan je od najznačajnijih ljudi u istoriji Železničara, a već 1969. godine je otišao u Priboj, gde se zadržao do 1974. godine.
Nakon toga je bio deo leskovačke Dubočice, posle čega se vratio u Železničar, gde je bio deo generacije koja je donela prvi od sedam pehara Kupa.
Igrao je i u Kristalu iz Zaječara, gde je bio trener, a kao prvi pomoćnik Zorana Živkovića u Železničaru osvojio je Kup Jugoslavije 1985. godine u Novom Sadu. Radio je u Vranju, ali i u Grčkoj, Kuvajtu, Iraku i Bahreinu.
Iza sebe je ostavio suprugu, ćerku i dvoje unuka.
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