Tuga u srpskom sportu: Preminuo nekadašnji finalista Kupa pobednika Kupova!

Ostavio je dubok trag tokom igračke karijere.

Eibner-Pressefoto/Jan Rollinger / imago sportfotodienst / Profimedia

Dugogodišnji rukometaš i trener Železničara iz Niša, Aleksandar Živković, preminuo je u rodnom gradu u 80. godini života, prenose Južne vesti

On je sa Železničarom osvojio nacionalne Kupove i kao igrač i kao trener, a igrao je u finalu Kupa pobednika kupova Evrope 1978. godine.

Jedan je od najznačajnijih ljudi u istoriji Železničara, a već 1969. godine je otišao u Priboj, gde se zadržao do 1974. godine.

Nakon toga je bio deo leskovačke Dubočice, posle čega se vratio u Železničar, gde je bio deo generacije koja je donela prvi od sedam pehara Kupa.

Igrao je i u Kristalu iz Zaječara, gde je bio trener, a kao prvi pomoćnik Zorana Živkovića u Železničaru osvojio je Kup Jugoslavije 1985. godine u Novom Sadu. Radio je u Vranju, ali i u Grčkoj, Kuvajtu, Iraku i Bahreinu.

Iza sebe je ostavio suprugu, ćerku i dvoje unuka.

On je sa Železničarom osvojio nacionalne Kupove i kao igrač i kao trener, a igrao je u finalu Kupa pobednika kupova Evrope 1978. godine. Jedan je od najznačajnijih ljudi u istoriji Železničara, a već 1969. godine je otišao u Priboj, gde se zadržao do 1974. godine. Nakon toga je bio deo leskovačke Dubočice, posle čega se vratio u Železničar, gde je bio deo generacije koja je donela prvi od sedam pehara Kupa.