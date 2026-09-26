Sve prštalo na terenu: Orlovi nikad motivisaniji odradili poslednji trening pred Holandiju! (VIDEO)
Utakmica se igra u nedelju na stadionu "Rajko Mitić".
Fudbalska reprezentacija Srbije neslavno je počela takmičenje u A Diviziji Lige nacija.
Orlovi su na premijeri poraženi od Grčke 1:2 (1:0), golom Duvikasa u poslednjem 90+5. minutu i tako posle prve runde ostali bez bodova.
Priliku za popravni izabranici Veljka Paunovića imaju već sutra, kada dočekuju učesnika nedavnog Svetskog prvenstva - Holandiju!
Selektor je na današnjoj konferenciji otkrio na koga ne može da računa, a sada su srpski reprezentativci odradili poslednji trening, uoči okršaja protiv "lala".
Borba je vladala za svaku loptu, tokom brifinga u Sportskom centru FSS u Staroj pazovi, što samo svedoči da rerpezentativci žele još više da se nametnu selektoru Paunoviću, pred utakmice koje dolaze.
Kako je sve izgledalo, pogledajte u video prilogu:
Utakmica protiv Holandije, koja je na premijeri remizirala sa Nemačkom 1:1, počinje u 18 časova.
Gosti u ovaj meč ulaze bez napadača Brobija, koji se povredio tokom duela sa "pancerima".
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