Sve prštalo na terenu: Orlovi nikad motivisaniji odradili poslednji trening pred Holandiju! (VIDEO)

Utakmica se igra u nedelju na stadionu "Rajko Mitić".

Foto: FSS

Fudbalska reprezentacija Srbije neslavno je počela takmičenje u A Diviziji Lige nacija.

Orlovi su na premijeri poraženi od Grčke 1:2 (1:0), golom Duvikasa u poslednjem 90+5. minutu i tako posle prve runde ostali bez bodova.

Priliku za popravni izabranici Veljka Paunovića imaju već sutra, kada dočekuju učesnika nedavnog Svetskog prvenstva - Holandiju!

Selektor je na današnjoj konferenciji otkrio na koga ne može da računa, a sada su srpski reprezentativci odradili poslednji trening, uoči okršaja protiv "lala".

Foto: FSS

Borba je vladala za svaku loptu, tokom brifinga u Sportskom centru FSS u Staroj pazovi, što samo svedoči da rerpezentativci žele još više da se nametnu selektoru Paunoviću, pred utakmice koje dolaze.

Foto: FSS

Kako je sve izgledalo, pogledajte u video prilogu:

Utakmica protiv Holandije, koja je na premijeri remizirala sa Nemačkom 1:1, počinje u 18 časova.

Gosti u ovaj meč ulaze bez napadača Brobija, koji se povredio tokom duela sa "pancerima".

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