DIGLA SE VELIKA FRKA! Salah napustio reprezentaciju, ovo ga je totalno razbesnelo!
Selektor se oglasio zbog nemilih scena.
Širom sveta igraju se prijateljske utakmice, Liga nacija, ali i kvalifikacije za Kup Afričkih nacija.
U jednom od njih sastali su se Egipat - Angola (0:0), a meč je kao po običaju obeležio Mohamed Salah. Nije, međutim, kapiten "faraona" izbio u prvi plan zbog efektnih golova i poteza, već odluke da revoltiran napusti nacionalni tim!
Naime, struka Egipćana je odlučila da izvadi Salaha sa terena u 60. minutu, što je izazvalo veliki sukob. Prema informacijama tamošnjih medija, stigla je informacija da je kapiten ekipe vidno nezadovoljan samovoljno napustio kamp reprezentacije.
Napadač Trabzona je duel počeo kao "lažna devetka", ali je bio odsečen i bez upotrebljivih lopti. Selektor Hosam Hasan povukao ga je na klupu sredinom drugog poluvremena, što je izazvalo bes prve zvezde tima.
Pojavile su se i tvrdnje da je selektor za Salahov odlazak iz baze saznao tek na konferenciji za medije od novinara, dok se pred predstavnicima sedme sile branio stavom da je izmena bila isključivo taktičke prirode.
Egipat već 29. septembra gostuje Južnom Sudanu, a Fudbalski savez ove države se oglasio zvaničnim saopštenjem, potvrdivši da napadač turskog Trabzona neće putovati na naredno gostovanje, kako je navedeno, zbog podloge i veštačkog terena u Džubi.
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