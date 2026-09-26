Bio je prvak sveta sa Srbijom, igrao u Partizanu, sada se vratio Premijer ligu BiH
Zanimljiv transfer odjeknuo je u Bosni i Hercegovini.
Fudbalski klub Radnik iz Bjeljine doveo je veliko pojačanje pred nastavak sezone. Ugovor sa klubom iz Semberije potpisao je Miladin Stevanović.
Tridesetogodišnjak u Bjeljinu stiže kao slobodan igrač, nakon što mu je istekao ugovor sa Makabijem iz Bnei Rejne.
Stevanović se tako vratio u klub koji ga je lansirao u fudbalsku orbitu.
U karijeri je nosio dresove između ostalih i Partizana, Kajzerispora, Čukaričkog... Sa reprezentacijom Srbije bio je Svetski šampion na Novom Zelandu 2015. godine.
Prošao je sve mlađe reprezentativne selekcije Srbije.
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