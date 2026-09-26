Sve po starom: Osam asistencija Kodija za finale, Vašington za 18 minuta šuntuo devet trojki

Dvojica košarkaša koji su prošle sezone nosili dresove Crvene zvezde i Partizana imali su zapažene uloge u pobedama svojih novih ekipa.

Photo: Bane T. Stojanovic/ATAImages

Kodi Miler-Mekintajer bio je deo trijumfa Olimpijakosa, dok je Dvejn Vašington sa Bajernom ubedljivo savladao Albu.

Olimpijakos je u polufinalu Superkupa Grčke bio bolji od AEK-a rezultatom 93:80 i izborio mesto u borbi za prvi trofej sezone. Ekipa Jorgosa Barcokasa sada čeka pobednika duela PAOK – Panatinaikos, a eventualnim osvajanjem pehara mogla bi da stigne do petog uzastopnog trofeja.

Miler-Mekintajer, koji je prošle sezone igrao za Crvenu zvezdu, na parketu je proveo 21 minut. Za to vreme postigao je šest poena i upisao čak osam asistencija. Nešto što smo navikli od njega dok ne nosio dres beogradskog velikana.

Olimpijakos su predvodili Žan Montero i Donta Hol sa po 19 poena, dok su Tajler Dorsi i Saša Vezenkov dodali po 14. Srpski centar Nikola Milutinov nije bio u sastavu.

U Nemačkoj je Bajern imao znatno lakši posao. Bavarci su u Bundesligi deklasirali Albu sa 95:61 i praktično od početka do kraja kontrolisali utakmicu.

U pobedničkom timu nastupila su dvojica košarkaša sa Partizanovom prošlošću. Dvejn Vašington je ubacio 12 poena, uz dva skoka, tri asistencije i ukradenu loptu, dok je Vladimir Lučić, nekadašnji kapiten crno-belih, završio meč sa četiri poena, pet skokova, pet asistencija i dve ukradene lopte.

Dvejn je bio onakav kakvog smo ga gledali u Partizanu. Za 18 minuta i 20 sekundi na parketu šutnuo je devet puta iza linije 6,75 i pogodio tri puta (3/9). Nije bio bolji u šutu za dva, pošto je iz četiri pokušaja pogodio samo jednom (1/4). Podsetimo, upravo Bavarci drugog oktobra dočekuju "parni valjak" u okviru trećeg kola Evrolige.

Duane Washington Jr sinks it from downtown, 09/26/2026 pic.twitter.com/fEslSezqIq — FC Bayern Basketball (@FCBBasketball) September 26, 2026

Najefikasniji kod Bajerna bili su Oskar da Silva i Kamar Boldvin sa po 14 poena.