RADUJ SE SRBIJO: Imamo svetsku šampionku u rvanju na pesku

Ovaj atraktivni sport uskoro postaje olimpijska disciplina

CROSNIER Julien / AFP / Profimedia

Reprezentativka Srbije u rvanju na pesku do 20 godina Milica Perović osvojila je danas u grčkom Kateriniju titulu šampionke sveta.

Ona je u kategoriji do 60 kilograma do zlatne medalje stigla posle niza od sedam uzastopnih pobeda.

Koliko je Milica bila superiorna na ovom šampionatu sveta najbolje govori podatak da je sve svoje rivalke savladala sa 0, odnosno u sedam mečeva nije izgubila niti jedan poen.

Rvanje na pesku je atraktivna i dinamična disciplina koja sve više dobija na popularnosti u svetu i u Srbiji, uz ambicije da u bliskoj budućnosti postane i deo programa Olimpijskih igara, pregovori su u toku da bude uvršteno 2032. godine.