Svet

ŠOK U PENTAGONU! Iranci rastavili američku tajnu podmornicu do najsitnijeg delića kao i RQ-170 – "Hvala vam i na ovom poklonu!"

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

26. 09. 2026. u 19:11

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PORTPAROL Korpusa garde islamske revolucije (IRGC), brigadni general Hosein Mohebi, saopštio je da će odbrambeni sektor te zemlje započeti proces reverznog inženjeringa američke bespilotne podmornice koju je taj korpus zaplenio u Ormuskom moreuzu.

ШОК У ПЕНТАГОНУ! Иранци раставили америчку тајну подморницу до најситнијег делића као и RQ-170 – Хвала вам и на овом поклону!

Foto: Kheng Ho Toh / Panthermedia / Profimedia

Očekuje se da će to omogućiti pristup nizu tehnologija vezanih za novu generaciju američkih bespilotnih pomorskih sistema. Ova najava podseća na raniji uspešan iranski poduhvat proučavanja zarobljenih američkih letelica, a posebno izviđačke „stelt” bespilotne letelice RQ-170 „Sentinel”, koja je oborena iznad teritorije Irana 2011. godine primenom sredstava za elektronsko ratovanje.

-Ta napredna tehnologija nalazi se u podvodnom plovilu koje je dospelo u ruke pomorskih snaga IRGC-a i započeće se sa njegovim reverznim inženjeringom, izjavio je Mohebi. Takođe je napomenuo da bi se tako stečene tehnologije mogle prodati trećim zemljama. Reč je o plovilu „Anduril Dive-LD”, dizajniranom za izvršavanje dugotrajnih misija bez posade. Kompanija „Anduril” opisuje ovu platformu kao višekratni autonomni sistem sposoban da nosi različite terete za misije koje uključuju prikupljanje obaveštajnih podataka, nadzor i izviđanje, protivminska dejstva, mapiranje morskog dna i inspekciju podvodne infrastrukture. Platforma može da operiše na velikim dubinama i da ostane u operativnoj upotrebi danima bez prekida.
IRGC je objavio vest o zapleni 8. septembra, uz prikazivanje snimaka podvodnog vozila koje su nezavisni pomorski analitičari kasnije identifikovali kao „Dive-LD”. Komentarišući slučaj kompromitovanja ove bespilotne podmornice, Brajan Klark sa Instituta „Hadson” izjavio je za Rojters da bi iranski inženjeri „svakako mogli da izvrše reverzni inženjering mehaničkih sistema”, iako je napomenuo da bi softverske zaštite mogle znatno da otežaju replikaciju celokupnog sistema. Iranski odbrambeni sektor godinama radi na razvoju bespilotnih pomorskih sistema namenjenih prevazilaženju ograničenja konvencionalnih pomorskih snaga te zemlje.

Autonomno podvodno vozilo sposobno za nadzor, protivminska dejstva ili izviđanje morskog dna moglo bi da obezbedi sposobnosti koje su od posebnog značaja za operacije u oblasti Ormuskog moreuza, gde podvodna infrastruktura, kretanje pomorskih snaga i protivminska dejstva imaju veliki strateški značaj. Pristup neoštećenoj američkoj platformi omogućio bi iranskim inženjerima da prouče njen pogonski sistem, hidrodinamički dizajn, upravljačke površine, komunikacionu opremu, navigacione sisteme, elektroenergetsku arhitekturu, interfejse za korisni teret i tehnologije izrade. Autonomno kretanje pod vodom predstavlja posebne tehničke izazove, budući da se GPS signali obično ne mogu koristiti u takvim uslovima, što znači da se autonomna vozila velikog dometa moraju oslanjati na kombinaciju inercijalne navigacije, akustičnog pozicioniranja i drugih senzora kako bi odredila svoju lokaciju. Saznanja o tome kako je kompanija „Andjuril” (Anduril) razvila ovu sposobnost, kao i o njenim slabim tačkama, mogla bi biti od neprocenjive vrednosti.

militarywatchmagazine.com

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