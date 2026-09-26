ŠOK U PENTAGONU! Iranci rastavili američku tajnu podmornicu do najsitnijeg delića kao i RQ-170 – "Hvala vam i na ovom poklonu!"
PORTPAROL Korpusa garde islamske revolucije (IRGC), brigadni general Hosein Mohebi, saopštio je da će odbrambeni sektor te zemlje započeti proces reverznog inženjeringa američke bespilotne podmornice koju je taj korpus zaplenio u Ormuskom moreuzu.
Očekuje se da će to omogućiti pristup nizu tehnologija vezanih za novu generaciju američkih bespilotnih pomorskih sistema. Ova najava podseća na raniji uspešan iranski poduhvat proučavanja zarobljenih američkih letelica, a posebno izviđačke „stelt” bespilotne letelice RQ-170 „Sentinel”, koja je oborena iznad teritorije Irana 2011. godine primenom sredstava za elektronsko ratovanje.
IRGC je objavio vest o zapleni 8. septembra, uz prikazivanje snimaka podvodnog vozila koje su nezavisni pomorski analitičari kasnije identifikovali kao „Dive-LD”. Komentarišući slučaj kompromitovanja ove bespilotne podmornice, Brajan Klark sa Instituta „Hadson” izjavio je za Rojters da bi iranski inženjeri „svakako mogli da izvrše reverzni inženjering mehaničkih sistema”, iako je napomenuo da bi softverske zaštite mogle znatno da otežaju replikaciju celokupnog sistema. Iranski odbrambeni sektor godinama radi na razvoju bespilotnih pomorskih sistema namenjenih prevazilaženju ograničenja konvencionalnih pomorskih snaga te zemlje.
Autonomno podvodno vozilo sposobno za nadzor, protivminska dejstva ili izviđanje morskog dna moglo bi da obezbedi sposobnosti koje su od posebnog značaja za operacije u oblasti Ormuskog moreuza, gde podvodna infrastruktura, kretanje pomorskih snaga i protivminska dejstva imaju veliki strateški značaj. Pristup neoštećenoj američkoj platformi omogućio bi iranskim inženjerima da prouče njen pogonski sistem, hidrodinamički dizajn, upravljačke površine, komunikacionu opremu, navigacione sisteme, elektroenergetsku arhitekturu, interfejse za korisni teret i tehnologije izrade. Autonomno kretanje pod vodom predstavlja posebne tehničke izazove, budući da se GPS signali obično ne mogu koristiti u takvim uslovima, što znači da se autonomna vozila velikog dometa moraju oslanjati na kombinaciju inercijalne navigacije, akustičnog pozicioniranja i drugih senzora kako bi odredila svoju lokaciju. Saznanja o tome kako je kompanija „Andjuril” (Anduril) razvila ovu sposobnost, kao i o njenim slabim tačkama, mogla bi biti od neprocenjive vrednosti.
militarywatchmagazine.com
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