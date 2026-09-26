Fudbal

UEFA brutalno kaznila Partizan!

Александар Илић
Aleksandar Ilić

26. 09. 2026. u 11:34

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Crno-beli kažnjeni su zatvaranjem dela stadiona, ali i finansijski.

УЕФА брутално казнила Партизан!

Foto: Dusan Milenkovic/ATAImages/

Disciplinci UEFA kaznili su Partizan sa 42.000 evra, kao i zatvaranjem stadiona na narednom evropskom meču. 

Sve zbog ponašanja navijača na meču kvalifikacija za Ligu konferencija protiv Hetafea. 

- UEFA je saopštila da je zbog diskriminatornog ponašanja navijača aktivirala uslovnu suspenziju od 28. jula, koja podrazumeva delimično zatvaranje stadiona u Humskoj na ukupno 5.000 mesta na zapadnoj tribini tokom naredne utakmice Partizana u okviru UEFA takmičenja - stoji na sajtu UEFA.

Partizanu će biti zatvoren deo stadiona, na ukupno 15.000 mesta zbog rasističkog i/ili diskriminatornog ponašanja navijača. 

Takođe, izrečena je kazna od 2.000 evra zbog upotrebe pirotehnike i 10.000 evra zbog upotrebe laserskih pokazivača.

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