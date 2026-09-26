JOKIĆ TRLJA RUKE! Denver dovodi pojačanje Srbinu
Pisalo se dosta o prelaznom roku u Denver nagetsima, odnosno da Nikola Jokić zaslužuje nova pojačanja.
Uprava je bila tiha, ali u poslednje vreme krenulo se sa radom.
- Nagetsi su glavni kandidati između nekoliko timova koji su zainteresovani za igrača na dvosmernom ugovoru Rajana Nembharda. Iako ga još uvek Šarlot nije zvanično otpustio, to bi uskoro moglo da se dogodi - naveo je Mark Stajn.
Nembhard će tako dobiti priliku da bude saigrač Nikole Jokića i Džamala Mareja. Reč je o snalažljivom plejmejkeru koji traži tim u kome bi mogao da zablista.
Trenutno je na ugovoru vrednom dva miliona dolara, i očekuje se da bi mogao da proširi rotaciju Nagetsa tokom sezone.
Prethodne sezone Rajan Nembhard odigrao je 60 utakmica na kojima je postizao u proseku 6,6 poena uz 5,3 asistencije uz procenat šuta 41,5 procenata.
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