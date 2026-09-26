MILAN KNEŽEVIĆ U OPŠTINI STARI GRAD: "Protiv mene su podnete tri krivične prijave zbog stavova o Ratku Mladiću"

PRESEDNIK Demokratske narodne partije (DNP) Crne Gore Milan Knežević danas prisustvuje tribini Sprske napredne stranke u opštini Stari Grad.

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Obraća se Milan Knežević

- Dragi ljudi. Hvala vam ljudi na ovakvom veličanstvenom dočeku. Ako mi ovoliko ljudi da dođe na saučešće što bi rekao Njegoš imao sam svašta i roditi. Što bi značilo da sam među svojom braćom i sestrama, među svojima. Moja majka koju je uhapisao režim Đukanovića 13. januara 2020 godine pod optužbom da je organizovala litije na kružnom toku kod aerodroma Golubavci je profesorica biologije. Ja imam dovoljno genetskog iskustva za razliku od ove dekanke Mirjane Nikolić da vam kažem da ste vi svi jedni obični normalni divni lepi i čestiti ljudi. Ako sam, slušajući nju, očekivao da ću da naiđem na ljude sa rogovima, minotaure, kentaure, a naišao sam na pravu srpsku gospodu. Hvala vam što ste me razuverili od mišljenja koje je rektora Nikolić saopštila u onoj TV debati sa Anom Brnabić, ali to su te kulturološke, civilizacijske i rekao bi i mentalne razlike. Srećan sam kad vidim da imate uši, i to manje od mojih. Imate kosu, imate zube, naočare i ovo je stvarno jedno prijatno iznenađenje jer gledajući njihove spotove, slušajući rektorku i mog zemljaka Srdanovića kako uzdiše, ja sam očekivao da ću se suočiti sa horor predstavom, a ovde su svi ljudi koji će izneti pobedu 25. oktobra i čast mi je što sam sa vama.

- Imam samo jednu zamerku kao onaj ko dolazi iz Crne Gore, što ovaj skup nije organizovan na Vračaru. Vi znate da smo mi tamo zaposeli busije. Ako, ne daj Bože, dođe do rata između Crne Gore i Srbije, najveće borbe vodiće se na Vračaru, ovde u Starom gradu i na Beogradu na vodi. I budite sigurni da nećemo ni centimetar odstupati od odbrane naših crnogorskih interesa.

- Ja ustvari večeras želim da pošaljem poruku iz bratskih Crne Gore. Od svih pošteniš Srba, Njegoševih Crnogoraca, da ste naša braća. Među nama nema razlike, spaja nas zajednička istorija i kultura. Zajednička duhovnost i vekovi suživota i osećaja zajedništva koje niko ne može da potre uključujući i ovog Srdanovića. Stvarno ga neću centrovati kako N1 i Nova S nalažu. Nemam dilemu da će svaki pošten Srbin iz CG i svaki pošteni Crnogorac iz CG koji ima prava glasa u Srbiji glasati za Ujedinjenu Srbiju i listu koju predvodi Aleksandar Vučić. Zbog toga sam i ja ovde večeras da osnažim tu ideju zajedništva koju su nam ubijali preko 20 godina.

- U crnoj Gori je već počela kampanja što ću ja u Srbiji među braćom i sestrama. I šta ja imam vama da kažem kad je sve rečeno. Možda i jeste sve rečeno što se tiče i politike Aleksandra Vučića i Ujedinjene Srbije i svega onoga što je radio od 2012. godine. Više dela govore nego reči.

Govoreći o posledicama tadašnjih političkih promena, Knežević je izneo svoje viđenje da su usledili slabljenje države, gubitak nacionalnih interesa, razdvajanje Srbije i Crne Gore, pitanje Kosova i izručenja srpskih državnih i vojnih zvaničnika Haškom tribunalu.

Govorio je i o Ratku Mladiću, koji je pred Haškim tribunalom pravosnažno osuđen na doživotni zatvor za genocid, zločine protiv čovečnosti i ratne zločine.

Knežević je kritikovao Gorana Ješića zbog izjave o Mladiću.

– Želim sada ovde, iz srca Beograda, da pošaljem poruku da je general Ratko Mladić heroj. Nemam nikakav problem da to izjavim na svakom mestu u Srbiji i Crnoj Gori. Već su podnete tri krivične prijave protiv mene zbog stavova o Ratku Mladiću – rekao je Knežević.

On je naveo da je jedna prijava usledila nakon izjave povodom Mladića, druga nakon što je posetio njegov grob, a treća posle još jednog javnog istupa.

Knežević je potom ponovio svoj stav da ne prihvata tvrdnje kojima se, kako je rekao, srpskom narodu pripisuje kolektivna krivica za ratove na prostoru bivše Jugoslavije.

Govoreći o Haškom tribunalu, izneo je niz oštrih kritika na račun njegovog rada i presuda bivšem državnom i vojnom vrhu. Ratko Mladić je pred Haškim tribunalom osuđen na doživotni zatvor za genocid u Srebrenici, zločine protiv čovečnosti i ratne zločine.

Govorio je i o NATO bombardovanju Savezne Republike Jugoslavije 1999. godine, ocenjujući da je tada vođena, kako je rekao, "herojska borba".

Posebno je izdvojio pitanje Kosova i Metohije.

– Kosovo i Metohiju nikada nećemo zaboraviti, nikada nećemo ostaviti i nikada nećemo odustati od našeg prava na Kosovo i Metohiju – poručio je Knežević.

- Vi znate da je nekadašnji ministar spoljnih poslova saopštio da je uzimajući zajedno sa onom DOS ekipom milione i milione evra u Budimpešti kako bi rušili režim u Srbiji. Potpisali su da će CG biti nezavisna i da će predati Kosovo ako žele da dođu na vlast. I oni su mrtvi ladni za par miliona evra prihvatili da eleminišu Kosovo iz institucija države Srbije, da ga eleminišu iz našeg sećanja i da nas predstave kao ljude koji su zarobljeni u prošlosti - rekao je.

Knežević direktno prozvao Srdanovića: „Da li poznaješ Mila Đukanovića i jesi li bio čovek od njegovog poverenja?“

Knežević je potom direktno prozvao Iliju Srdanovića i sa govornice mu postavio niz pitanja o njegovim vezama sa nekadašnjim crnogorskim državnim vrhom.

– Da li, moj zemljače Srdanoviću, poznaješ Mila Đukanovića? Da li je on tvoj lični prijatelj? Da li si bio u veoma prisnim, prijateljskim odnosima sa njim i sa vrhom DPS-a? – pitao je Knežević.

On se zatim pozvao na ranije objavljenu prepisku povezanu sa bivšom predsednicom Vrhovnog suda Crne Gore Vesnom Medenicom, u kojoj se Srdanović pominje kao lekar Mila Đukanovića i „naš od poverenja“. Takvi navodi objavljeni su prethodnih dana u više medija.

– Da li je istina ono što smo mogli da pročitamo u telefonu Vesne Medenice, da si čovek od poverenja Mila Đukanovića? Ja tvrdim da jeste – rekao je Knežević.

Potom je pomenuo i bivšeg crnogorskog ministra spoljnih poslova Miodraga Vlahovića, koji je nedavno javno podržao Srdanovića i Studentsku listu.

Knežević je dalje govorio o identitetskim podelama u Crnoj Gori posle referenduma 2006. godine, ocenjujući da je tada pokušano stvaranje, kako je rekao, „nekog novog Crnogorca“, odvojenog od Srpske pravoslavne crkve i zajedničke istorije sa Srbijom.

Kao primere je naveo odnos prema Balkanskim ratovima, Mojkovačkoj bici, ujedinjenju iz 1918. godine i odlukama Podgoričke skupštine.

– Zamislite tu svest u kojoj smo živeli – rekao je Knežević, tvrdeći da je tadašnja vlast u Crnoj Gori pokušavala da potpuno promeni istorijski i nacionalni identitet zemlje.

Knežević o crnogorskom identitetu: „Kad morate da pravite novog Crnogorca, morate da pravite i novi jezik“

Knežević je nastavio da govori o identitetskim pitanjima u Crnoj Gori, vraćajući se na događaje iz Prvog svetskog rata, ujedinjenje iz 1918. godine i period zajedničke države sa Srbijom.

On je ocenio da je Crna Gora u vreme Kraljevine Jugoslavije i kralja Aleksandra teritorijalno bila najveća u svojoj istoriji, pa ironično poručio da joj je, kako je rekao, „toliko loše bilo sa Srbijom“ da je kasnije bilo potrebno stvarati potpuno novi identitet.

– Kad morate da pravite novog Crnogorca, onda morate da pravite i novi jezik – rekao je Knežević.

Potom se našalio na račun crnogorskog jezika, pominjući različite standarde koji se koriste na fakultetima u Nikšiću i na Cetinju.

– Taj jezik će se najlakše učiti na svetu. Samo dođete i kažete da znate da napišete „ś“ i „ź“ i već možete da računate da ste postali profesor crnogorskog jezika – rekao je Knežević, što je izazvalo reakcije publike.

On je zatim prešao na pitanje nacionalnog identiteta i kritikovao pokušaje da se, kako je rekao, ljudima u Crnoj Gori objasni da ne mogu biti Srbi samo zato što su rođeni u toj državi.

– A onda sam ih pitao: da smo se rodili na Šar-planini, da li bismo onda bili Šarplaninci ili bismo bili Srbi ili Crnogorci? – poručio je Knežević.

- Na referendumu 2006 su svi imali glasa, glasali su i Albanci, muslimani, Hrvati, dovezli su ih preko 10.000 preko Montenegro Erlajnsa, tog puta su zaokružili nezavisnu Crnu Goru, otišli u zemlju iz koje su došli i nikada više se nisu vratili u Crnu Goru. A u SRbiji živi najmanje do 300.000 ljudi koji direktno vode poreklo iz CG. Tamo su im grobovi i domovi, i samo što su Srbi, što žele srpstvo i što podržavaju Aleksandra Vučića, nemaju prava na dvojno državljanstvo. Svi drugi u CG imaju. E mi kad budemo došli na vlast, obećavam da ću sa Aleksandrom Vučićem da potpišem sporazum o dvojnom državljanstvu da Srbi iz CG koji žive u Srbiji imaju ista prava kao Hrvati,Albanci, kao muslimani u Crnoj Gori.

- Mi smo stvarali Crnu Goru, naše dede i pradede su ginuli po raznim stratištima, ratištima, a sada odjednom pokušavaju da nam zabrane da kažemo da je u Jasenovcu bio genocid. Čim sam to rekao Hrvatska me je stavila na crnu listu, na KiM ne mogu da dođem. Jedno vreme nisam mogao da izađem iz CG, jer mi CG nije dala da izađem. Ostalo mi je samo u Srbiju da ne mogu da uđem. Ako pobede ovi, a ne verujem da će da bude, zabraniće mi da uđem i Srbiju. Zato, moram još jednom da podržim i osnažim ideju Aleksandra Vučića koji nikad nije delio srpski narod na onaj iz CG, Srbije ili RS.

Ne smemo da dozvolimo taj policentrizam i da se postavimo na način da ja kao Srbin iz CG ne želimd a znam šta se dešava na KiM ili u Banja Luci. 24. septembra bile su tri godine od herojske smrti naše braće na KiM u mestu Banjska. I neka im večno hvala za žrtvu koju su podneli i treba da cela Srbija, Crna Gora i Republika Srpska zna da se mi ne možemo odreći nijedne žrtve koja ide u prilog tome da vratimo čast i dostojanstvo srpskom narodu gde god živeo. A to čini Aleksandar Vučić dok je bio na čelu Srbije i kao predsednik i kao premijer.

- Sad treba da znate zašto Ilija Srdanović kandidat DPS-a. Zato što Milo Đukanović ne može da oprosti Aleksandru Vučiću 30. avgust 2020. godine. Aleksandar ne želi da ja pričam o tome. Svaki put mi kaže pusti to. Ali ja hoću da kažem, da nije bilo Aleksandra Vučića, i litija i SPC i građana koji su glasali, nikada ne bi pobedili Mila Đukanovića. I to je živa istina!