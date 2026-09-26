Ovo ne obećava: Srbija poražena od komšija, pričaće se o crvenom kartonu Damjanovića
Posle remija sa Bugarima, "orlići" doživeli neprijatan poraz.
Omladinska selekcija Srbija (U19) je upisala prvi poraz na turniru „Stevan Ćele Vilotić“, pošto je u Kuli izgubila od Rumunije sa 1:3.
Rumuni su već u 23. minutu poveli preko Hunora Bacule, koji je iskoristio prostor na ivici kaznenog prostora i preciznim udarcem savladao golmana Srbije. Prednost gostiju udvostručio je Andrej Roateš u 63. minutu, nakon što je iskoristio dugu loptu i ostao sam pred golom.
Srbija je uspela da se vrati u utakmicu u 82. minutu. Dosuđen je penal, a Aleksa Damjanović je bio siguran izvođač za 1:2.
Ipak, samo pet minuta kasnije Rumunija je ponovo stekla dva gola prednosti. Aleksandre Bota je predriblao Luku Petrića i pogodio praznu mrežu za konačnih 1:3.
U samom finišu meč je dobio potpuno nepotrebnu tenziju. Damjanović je u 89. minutu napravio veoma oštar start i dobio direktan crveni karton. Reakcija rumunske klupe bila je burna, nekoliko članova stručnog štaba utrčalo je na teren, ali je veći incident ipak sprečen.
Srbija je prethodno remizirala sa Bugarskom 1:1, pa će poslednji meč na turniru igrati protiv Mađarske 29. septembra.
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