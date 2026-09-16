Bomba - Vraća se Lazar Marković!

Bivši reprezentativac Srbije mogao bi ponovo da zaigra u Superligi.

Photo: A. K./ATAImages

Bivši reprezentativac Srbije već neko vreme trenira sa Čukaričkim i nalazi se u konkurenciji za dolazak na Banovo brdo, saznaje "Mocart sport".

Marković je počeo da radi sa ekipom Marka Jakšića nakon utakmice Čukaričkog i Novog Pazara. Iako dogovor još nije ozvaničen, dosadašnji tok saradnje ukazuje da bi 32-godišnji Čačanin mogao da ostane u klubu.

Iskusni krilni fudbaler istovremeno razmatra i opcije iz inostranstva. Ukoliko ne stigne ponuda koja bi promenila njegove planove, povratak u domaći fudbal i nastavak karijere u Superligi ostaju realna mogućnost.

Photo: A. K./ATAImages Lazar Marković

Marković je ponikao u Partizanu, čiji je član postao još sa 12 godina. Za prvi tim crno-belih debitovao je 2011, a dve godine kasnije usledio je transfer u Benfiku vredan 10 miliona evra. Već narednog leta preselio se u Liverpul za 25.000.000 evra.

Nakon toga je tokom karijere menjao sredine i nastupao za Fenerbahče, Sporting, Hal i Anderleht, uz više pozajmica. Preko Fulama se 2019. godine vratio u Partizan, gde je ostao do 2022. Posle drugog mandata u Humskoj nastupao je za Gazijantep, Trabzon, Banijas i Apolon iz Limasola, za koji je poslednje nastupao.

Za reprezentaciju Srbije Marković je od 2012. do 2016. godine odigrao 22 utakmice i postigao tri gola. Sada bi, četiri godine nakon odlaska iz Partizana, mogao da se vrati u srpski fudbal, ali ovog puta u dresu Čukaričkog.