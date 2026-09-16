Fudbal

Bomba - Vraća se Lazar Marković!

У. Ћ.

16. 09. 2026. u 15:32

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

Bivši reprezentativac Srbije mogao bi ponovo da zaigra u Superligi.

Бомба - Враћа се Лазар Марковић!

Photo: A. K./ATAImages

Bivši reprezentativac Srbije već neko vreme trenira sa Čukaričkim i nalazi se u konkurenciji za dolazak na Banovo brdo, saznaje "Mocart sport".

Marković je počeo da radi sa ekipom Marka Jakšića nakon utakmice Čukaričkog i Novog Pazara. Iako dogovor još nije ozvaničen, dosadašnji tok saradnje ukazuje da bi 32-godišnji Čačanin mogao da ostane u klubu.

Iskusni krilni fudbaler istovremeno razmatra i opcije iz inostranstva. Ukoliko ne stigne ponuda koja bi promenila njegove planove, povratak u domaći fudbal i nastavak karijere u Superligi ostaju realna mogućnost.

Photo: A. K./ATAImages

Lazar Marković

Marković je ponikao u Partizanu, čiji je član postao još sa 12 godina. Za prvi tim crno-belih debitovao je 2011, a dve godine kasnije usledio je transfer u Benfiku vredan 10 miliona evra. Već narednog leta preselio se u Liverpul za 25.000.000 evra.

Nakon toga je tokom karijere menjao sredine i nastupao za Fenerbahče, Sporting, Hal i Anderleht, uz više pozajmica. Preko Fulama se 2019. godine vratio u Partizan, gde je ostao do 2022. Posle drugog mandata u Humskoj nastupao je za Gazijantep, Trabzon, Banijas i Apolon iz Limasola, za koji je poslednje nastupao.

Za reprezentaciju Srbije Marković je od 2012. do 2016. godine odigrao 22 utakmice i postigao tri gola. Sada bi, četiri godine nakon odlaska iz Partizana, mogao da se vrati u srpski fudbal, ali ovog puta u dresu Čukaričkog.

Restoran Miya Galerija

Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30

ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
FRESH CORNER DONOSI NOVI UKUS: Hot-dog nastao u saradnji sa jednim od najpoznatijih svetskih brendova

FRESH CORNER DONOSI NOVI UKUS: Hot-dog nastao u saradnji sa jednim od najpoznatijih svetskih brendova