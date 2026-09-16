Zvezda ponižava Partizan: Haos zbog objave crveno-belih, "grobari" bljuju vatru (VIDEO)

Snimak na "TikTok" nalogu Crvene zvezde naljutio navijače kluba iz Humske

FOTO TANJUG/ MILOŠ MILIVOJEVIĆ/ bg

Nalaze se crveno-beli u komfor zoni, barem kada govorimo o domaćem prvenstvu. Od 24 moguća, fudbaleri Crvene zvezde osvojili su 22 boda i u ovom trenutku su na bod ispred drugoplasirane Vojvodine, koja ima i utakmicu više od aktuelnog šampiona Srbije.

Ipak, ono što najviše "bode oči" kada govorimo o tekućem domaćem šampionatu jeste razlika između večitih rivala na tabeli. Posle osam odigranih kola Partizan je osvojio svega sedam bodova, što ga je spustilo na istorijsko nisko mesto na tabeli - pretposlednje.

Nije ni 10 utakmica u SLS odigrano, a već je jasno da "parni valjak" ne može do titule. Teško će i do drugog mesta, pošto ove sezone Vojvodina igra vrlo dobar fudbal, a prema mišljenju mnogih ima i bolji tim od crno-belih.

No, ljude u Crvenoj zvezdi ne zanima situacija u Humskoj. Zapravo se naslađuju i preko društvenih mreža "peckaju" svog najvećeg rivala. Video koji je juče izašao na "TikTok" nalogu crveno-belih privukao je ogromnu reakciju navijača, i jednog i drugog tabora.

U pitanju je snimak na kome jedan od zaposlenih pita igrače "kolika je razlika između Zvezde i trenutno 13-plasirane ekipe u Superligi". Neki igrači su znali odgovor, neki i nisu, a mnogi su se iznenadili kada su čuli da je razlika 15 bodova. To je navijače Partizana posebno zabolelo, pošto je upravo njihov klub na tom mestu, dok se istovremeno nalazi u nikada težoj situaciji. Očekivano, brzo po objavljivanju snimka u komentarima je nastao pravi mali "rat" između navijača dva kluba.

Kako je to izgledalo pogledajte u objavi ispod: