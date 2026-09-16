Fudbal

Šta je to Albert Rijera rekao Vasiliju Kostovu?

М.М.

16. 09. 2026. u 17:35

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Imali su direktan razgovor...

Шта је то Алберт Ријера рекао Василију Костову?

FOTO: FK Crvena zvezda

Mladi fudbaler Crvene zvezde Vasilije Kostov našao se u centru pažnje, nakon što je postigao pobedonosni pogodak protiv ekipe IMT-a (1:0), ali nakon meča od trenera Alberta Rijere nije stigla nagrada u vidu povlastica ili preteranih hvalospeva. Razlog za to je jasan – španski stručnjak ne želi da dozvoli opuštanje kod mladog igrača od koga očekuje velike stvari.

Rijera je otkrio da je obavio direktan, individualan razgovor sa Kostovom kako bi mu stavio do znanja šta se od njega tačno traži u nastavku sezone.

Ne, nije nagrađen, jer ne želim da ga razmazim. On mora da postigne još mnogo golova i upiše mnogo asistencija za nas. Kostov je igrač koji može da radi obe stvari – otvoreno je poručio Rijera.

Španac je potom detaljnije objasnio taktičke zahteve koje je predočio svom fudbaleru.

Imao sam individualni razgovor sa njim i objasnio mu da može da bude dobar u pas igri, ali i u vođenju lopte i driblinzima oko šesnaesterca. Očekujem od njega oba segmenta. Svi mi mnogo očekujemo od njega, jer poseduje veliki kvalitet i ima mnogo dobrih karakteristika koje moramo da iskoristimo.

Za kraj, strateg je podvukao da je letvica podignuta visoko upravo zbog potencijala koji Kostov poseduje, ali je pohvalio i njegov odnos prema obavezama.

Kao što sam rekao, posle jednog gola ne želim da ga razmazim. Želimo više od njega. Zahtevaćemo više od njega. Mora da pruži više ekipi, ali on naporno radi na tome – zaključio je Rijera.

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