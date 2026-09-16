Osvojio titulu sa Zvezdom, sada ima novi klub u Prvoj ligi Srbije

Veliko pojačanje za Zrenjanince

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Iskusni srpski fudbaler Nenad Gavrić novi je igrač Proletera 023 iz Zrenjanina, koji se takmiči u Prvoj ligi Srbije.

Gavrić u Zrenjanin stiže posle angažmana u Dinamo Jugu, a svojim iskustvom trebalo bi da bude značajno pojačanje za ekipu koja želi da napravi što bolji rezultat u nastavku sezone. Proleter 023 je njegov dolazak potvrdio tokom završnice prelaznog roka.

Ovaj tridesetčetvorogodišnji ofanzivac iza sebe ima bogatu karijeru, tokom koje je nosio dresove Mačve, Napretka, Crvene zvezde, Vojvodine, Mladosti iz Lučana, Radničkog iz Niša i Novog Pazara, dok je igrao i u inostranstvu za Kaspi, Ksanti, Egaleo i Dečić.

Posebno se izdvaja period na "Marakani". Gavrić je u Crvenu zvezdu stigao 2014. godine iz Napretka, a bio je deo ekipe koja je u sezoni 2015/16 osvojila titulu prvaka Srbije. U crveno-belom dresu upisao je ukupno 22 prvenstvena nastupa i postigao dva gola.

Pre dolaska u Zvezdu, Gavrić je ostavio zapažen trag u Napretku. U sezoni 2012/13 bio je među najboljim strelcima Prve lige Srbije, pošto je postigao 14 golova, a Kruševljani su tada izborili plasman u Super ligu.

Iskusni krilni napadač kasnije je nastupao za veliki broj klubova, a posebno dobar period imao je u Radničkom iz Niša. U sezoni 2020/21 postigao je devet prvenstvenih golova, uključujući i het-trik protiv Zlatibora, kojim je pomogao Nišlijama u borbi za opstanak u elitnom rangu.