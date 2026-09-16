Politika

STEJT DEPARTMENT SE OGLASIO POVODOM TERORISTA OVK I TAČIJA: Poštujemo presudu

Милош Ал. Симеуновић
Miloš Al. Simeunović

16. 09. 2026. u 16:58

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SJEDINjENE Američke Države saopštile su danas da poštuju presudu Specijalizovanih veća KiM protiv bivših lidera tzv. OVK Hašima Tačija, Kadrija Veseljija, Jakupa Krasnićija i Redžepa Seljimija i pozvale sve strane da je prihvate.

СТЕЈТ ДЕПАРТМЕНТ СЕ ОГЛАСИО ПОВОДОМ ТЕРОРИСТА ОВК И ТАЧИЈА: Поштујемо пресуду

Foto: Koen van Weel/AFP/Profimedia

 - Poštujemo današnju presudu Specijalizovanih veća Kosova - rekao je portparol američkog Stejt departmenta. Stejt department je naveo da SAD podržavaju pravdu za sve žrtve i njihove porodice i ponovio podršku odgovornosti, pravičnom postupku i vladavini prava.

Vašington je takođe pozvao sve strane da izbegavaju zapaljivu retoriku nakon objavljivanja presude.

 - Pozivamo sve strane da poštuju odluku suda, izbegavaju zapaljivu retoriku i nastave da rade na mirnoj i demokratskoj budućnosti - rekao je portparol Stejt departmenta za Radio slobodna Evropa.

Specijalizovana veća KiM u Hagu proglasila su danas Tačija, Krasnićija, Veseljija i Seljimija krivim po četiri tačke optužnice za ratne zločine, dok su oslobođeni optužbi za zločine protiv čovečnosti. Tači i Krasnići osuđeni su na po 25 godina zatvora, Veselji na 18, a Seljimi na 13 godina. Presuda je prvostepena, a advokati odbrane najavili su žalbe.

(Tanjug)

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