Politika

ALBANSKI MEDIJI PIŠU: Divljaci su lomili prozore i ograde na Euleksu

В.Н.

16. 09. 2026. u 16:27

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Na hiljade ljudi bilo je okupljeno na trgu u Prištini gde su čekali odluku sudija u Hagu.

АЛБАНСКИ МЕДИЈИ ПИШУ: Дивљаци су ломили прозоре и ограде на Еулексу

Foto: Printscreen

Nakon što je u Specijalnom sudu u Hagu izrečena presuda četvorici bivših lidera terorističke OVK, masa građana koja je bila okupljena na glavnom trgu u Prištini krenula je ka sedištu Euleksa, gde se nalaze i kancelarije Specijalizovanih veća u Hagu.

Foto: Printscreen

Okupljeni su se sa trga uputili u protestnu šetnju noseći zastave tzv. OVK, albanske i američke zastave i uzvikujući "OVK" i "Tači".

Kamenovana je i zgrada Kurtijeve vlade u Prištini.

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