ALBANSKI MEDIJI PIŠU: Divljaci su lomili prozore i ograde na Euleksu
Na hiljade ljudi bilo je okupljeno na trgu u Prištini gde su čekali odluku sudija u Hagu.
Okupljeni su se sa trga uputili u protestnu šetnju noseći zastave tzv. OVK, albanske i američke zastave i uzvikujući "OVK" i "Tači".
Kamenovana je i zgrada Kurtijeve vlade u Prištini.
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