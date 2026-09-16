ALBANSKI MEDIJI PIŠU: Divljaci su lomili prozore i ograde na Euleksu

Na hiljade ljudi bilo je okupljeno na trgu u Prištini gde su čekali odluku sudija u Hagu.

Foto: Printscreen

Nakon što je u Specijalnom sudu u Hagu izrečena presuda četvorici bivših lidera terorističke OVK, masa građana koja je bila okupljena na glavnom trgu u Prištini krenula je ka sedištu Euleksa, gde se nalaze i kancelarije Specijalizovanih veća u Hagu. Foto: Printscreen

Okupljeni su se sa trga uputili u protestnu šetnju noseći zastave tzv. OVK, albanske i američke zastave i uzvikujući "OVK" i "Tači".

Kamenovana je i zgrada Kurtijeve vlade u Prištini.