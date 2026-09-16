Politika

KAKO JE ŠOŠKIĆ ZGAZIO DINAR I BACIO NAROD U OČAJ: Štampano izdanje "Večernjih novosti" svedok bahatosti blokadera

В.Н.

16. 09. 2026. u 16:52

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BLOKADERSKI kandidat Dejan Šoškić bio je na čelu Narodne banke Srbije od 28. jula 2010. do 2. avgusta 2012. godine, a njegov mandat ostao je upamćen po velikoj nestabilnosti domaće valute, visokoj inflaciji i značajnom padu kupovne moći građana.

КАКО ЈЕ ШОШКИЋ ЗГАЗИО ДИНАР И БАЦИО НАРОД У ОЧАЈ: Штампано издање Вечерњих новости сведок бахатости блокадера

Foto AI

Najbolji podsetnik na Šoškićevu politiku nalazi se u arhivi iz avgusta 2010. godine. Samo nekoliko dana pošto je preuzeo NBS, građanima je poručio da nemaju razloga da se „hvataju za glavu” zbog pada vrednosti dinara.

Narodna banka Srbije je bila oštećena za više od 300.000.000 evra zahvaljujući tadašnjem rukovodstvu i blokaderu Dejanu Šoškiću.

Na dan njegovog stupanja na dužnost jedan evro vredeo je oko 105 dinara, a za samo dve godine njegovog mandata, dinar je oslabio i dostigao istorijski minimum od skoro 118 dinara za evro.

O tome kako je Šoškić uništio dinar svedoči i dnevna štampa "Večernjih novosti" koja svakog dana objavljuje kursnu listu godinama unazad. Da je blokader Šošlić srozao i zgazio dinar svedoče brojke koje smo u štampanom izdanju objavili na dan kad je Šoškić zaseo na čelo NBS, i posle samo dve godine, kada je sišao sa čela Narodne banke Srbije. 

Arhiva Novosti

 

Dakle, Šoškić je tada uništavao dinar radeći za lobije, a pravdao se "stanjem u svetu". Danas je, podsećanja radi, pola sveta u ratu, a dinar je stabilan kao stena. 

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