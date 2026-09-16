BES VANDALA ZBOG TERORISTE TAČIJA SE PRENEO I NA KURTIJA: Zgrada "vlade" u Prištini zasuta kamenicama

NAKON predaje liste RIK-u, blokaderi su na društvenim mrežama krenuli u sveobuhvatnu kampanju predstavljanja svojih kandidata. U moru tragikomičnih likova ističe se „lider“ takozvane studentske liste Ilija Srdanović, za koga se ispostavilo da je nacionalni Crnogorac, a uz to i podržavalac i jedan od ličnih lekara Mila Đukanovića.