Politika

BES VANDALA ZBOG TERORISTE TAČIJA SE PRENEO I NA KURTIJA: Zgrada "vlade" u Prištini zasuta kamenicama

Милош Ал. Симеуновић
Miloš Al. Simeunović

16. 09. 2026. u 16:13

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DIVLjACI koji podržavaju terorističku OVK kamenovali su i zgradu Kurtijeve "vlade" u Prištini.

БЕС ВАНДАЛА ЗБОГ ТЕРОРИСТЕ ТАЧИЈА СЕ ПРЕНЕО И НА КУРТИЈА: Зграда владе у Приштини засута каменицама

Foto: Printskrin/Jutjub/Reuters

Kako se saznaje, na zgradi je polomljeno nekoliko prozora.

Podsetimo, nekoliko stotina Albanaca okupilo se da bi pružilo podršku Hašimu Tačiju i ostalim vođama terorističke OVK tokom izricanja presude u Hagu, prenosi RTS.

Okupljeni su kamenicama, granama i zastavama gađali pripadnike specijalnih snaga policije.

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