Fudbal

LEPE VESTI NA ROĐENDAN: Kapiten Srbije napunio 32 godine i vratio se na teren

Н. Иљукић

16. 09. 2026. u 15:26

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KAPITEN fudbalske reprezentacije Srbije Aleksandar Mitrović danas je proslavio 32. rođendan.

ЛЕПЕ ВЕСТИ НА РОЂЕНДАН: Капитен Србије напунио 32 године и вратио се на терен

FOTO: AP/Alberto Saiz

Kao poseban ukras na slavljeničkoj torti stigla je vest iz lekarske službe katarskog Rajana: popularni Mitar je počeo da trenira sa ekipom posle dužeg oporavka od povrede levog kolena.

Rekorder po broju postignutih golova u istoriji naše reprezentacije (64 u 106 nastupa) je već duže vfreme odustan sa terena, ni selektor "orlova" Veljko Paunoviće ne može da računa na njega za septembarske mečeve Lige nacija protiv Grčke i Holandije, ali slike sa treninga Rajana od pre dve noći ulivaju poverenje da je Mitrović na dobrom putu da se potpuno oporavi i vrati se u staru, dobro prepoznatljivu formu.

Rajan se na svom "Instagramu" pohvalio kadrovima sa našim kapitenom na prvom treningu posle višenedeljne pauze sa ostatkom tima uz kratak i originalan potpis: "Dobro došao nazad!"

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