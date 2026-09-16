Fudbal

IDEMO DA SE BORIMO ZA SRBIJU: Naša reprezentacija sa 11 boksera i bokserki na Evropskom prvenstvu

Olja Mrkić

16. 09. 2026. u 15:21

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Reprezentaciju Srbije predstavljaće 11 boksera i bokserki na Evropskom prvenstvu, koje se od 16. do 26. septembra održava u Sofiji.

ИДЕМО ДА СЕ БОРИМО ЗА СРБИЈУ: Наша репрезентација са 11 боксера и боксерки на Европском првенству

FOTO: SBS/Marko Marković

Na EP će učestvovati više od 400 boksera i bokserki iz oko 40 evropskih federacija. Ovo će biti prvo EP od osnivanja Evropskog bokserskog saveza (EBS).

U Sofiju je doputovala delegacija Srbije sa petoricom boksera i šest bokserki.

Srpsku ekspediciju u ženskoj konkurenciji predvodi selektor Mirko Ždralo, uz trenere Pedra Granadu Ransela i Alena Bičenova. Boje Srbije braniće: Nikolina Džida - do 51 kg, Sara Ćirković - do 54 kg, Jelena Zekić - do 57 kg, Kristina Kuluhova - do 60 kg, Anastasija Lukajić - do 65 kg i Milena Matović - do 70 kg.

U muškoj konkurenciji Srbiju će predstavljati: Artur Ngapetijan - do 55 kg, Dmitrij Gorbenko - do 65 kg, Filip Džida - do 70 kg, Almir Memić - do 75 kg i Rastko Simić - do 80 kg.

Mušku selekciju predvodi selektor Milan Piperski, uz trenere Jevgenija Micova i Milisava Vuka Simića.

- U Sofiju ne idemo samo da učestvujemo. Idemo da se borimo za Srbiju, za naše boje i za rezultat. Svesni smo koliko je konkurencija jaka i koliko nas težak posao očekuje, ali naši reprezentativci su spremni da daju maksimum. Imamo mlade i ambiciozne borce, ali i veliko iskustvo u timu. Verujemo u njih i očekujemo da u ringu pokažu sve ono što su radili tokom priprema - izjavio je Piperski.

Žreb je zakazan za 16. septembar u 18.30 časova u hotelu Moskva u Sofiji, a prvi mečevi su na programu od 17. septembra u "Asiks areni".

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