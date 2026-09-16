Uznemirujuće, strašna povreda potresla Balkan! Po prvi put se oglasio nakon operacije: "FNC mi je platio lečenje..."

Burgarski MMA borac Valerij Atanasov doživeo je tešku povredu na FNC događaju u zagrebačkoj Areni, borbu protiv Tirijela Luke Abramovića predao je zbog povrede noge.

FOTO: Printskrin/Instagram/FNC_MMA

Momak koji je postao poznat u regionu zbog pobede nad Tomom Spahovićem u Beogradu je u završnici meča prilikom jedne razmene udaraca

Momak koji je postao poznat u regionu zbog pobede nad Tomom Spahovićem u Beogradskoj areni, povredio se u završnici meča, kada je nakon jedne od razmena polomio kost noge.

Bugarin se po prvi put nakon hirurškog zahteva u Zagrebu oglasio. Otkrio je da je izašao iz bolnice, ali da će ostati u Zagrebu još nekoliko dana.

- Kao što neki od vas znaju prošle sam subote tokom borbe zadobio vrlo tešku povredu noge i morao sam na operaciju. Izašao sam iz bolnice i ostaću u Zagrebu još nekoliko dana. Oporavljaću se u smeštaju koji mi je organizacija osigurala - rekao je Atanasov, pa dodao:

- Želim da zahvalim FNC-u što se u potpunosti pobrinuo za mene. Pokrili su mi sve medicinske troškove i brinu se da imam apsolutno sve što mi je potrebno. Posebno se zahvaljujem Forgiju, Peji, Anti, Nejku i Luki što su bili uz mene na svakom koraku i brinuli o meni. U ovom sportu je neprocenljivo imati tim i organizaciju koji stoje uz sve borce poput porodice. Nikada neću zaboraviti šta ste učinili za mene - rekao je Atanasov.

Zahvalio je i navijačima na porukama podrške.

- Veliko hvala svim mojim prijateljiam, navijačima, pa čak i nepoznatim ljudima koji su mi se javili i pružili mi podršku. Vaše poruke, molitve i podrška trenutno mi daju mnogo snage. Hvala vam svima što ste bili tu kada je bilo napotrebnije. Vratiću se još jači nego ikada.

Odmah nakon objave dobio je poruke podrške od čelnika FNC-a i drugih boraca, kao i brojnih navijača.

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