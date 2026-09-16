Politika

ODGOVORNA EKONOMSKA POLITIKA NA DELU Mali: Pre 5 godina za hranu odlazilo 44 odsto plate, danas 35 odsto

В.Н.

16. 09. 2026. u 17:04

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UPRKOS globalnim krizama i visokoj inflaciji, životni standard građana Srbije je očuvan, a udeo zarade koji odlazi na hranu značajno je smanjen, izjavio je Siniša Mali.

ОДГОВОРНА ЕКОНОМСКА ПОЛИТИКА НА ДЕЛУ Мали: Пре 5 година за храну одлазило 44 одсто плате, данас 35 одсто

Foto: Printscreen

- Pre samo 5 godina, 44 odsto prosečne zarade u Srbiji odlazilo je na kupovinu hrane. Desio se rat u Ukrajini, rat na Bliskom istoku, visoka inflacija, ali zahvaljujući odgovornoj ekonomskoj politici, danas samo 35 odsto prosečne zarade odlazi na kupovinu hrane. Glavni ekonomista blokadera Dejan Šoškić , ima potpuno drugačiji plan: smanjenje plata i vraćanje na staro. Zajedno sa Aleksandrom Vučić radićemo dalje na rastu životnog standarda građana Srbije kako bi imali više novca u svom džepu - rekao je Siniša Mali. 

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