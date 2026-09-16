OSMEH "ZMIJE": Prva reakcija Tačija na presudu

U SPECIJALIZOVANIM većima u Hagu izrečene su presude bivšim vođama tzv. OVK. Hašim Tači osuđen je na 25 godina zatvora!

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Izrečene su presude za bivše komandante OVK: Hašima Tačija, Kadrija Veseljija, Redžepa Seljimija i Jakupa Krasnićija.

Kako je sud naveo, sva četvorica optuženih na osnovu značajnog doprinosa udruženom zločinačkom poduhvatu snose krivičnu odgovornost za ratni zločin proizvoljnog lišenja slobode, tačka 3: izvršenja nad 385 lica okrutnog postupanja, tačka 5: izvršenja nad 49 lica mučenja, tačka 7: izvršenja nad 303 lica i ubistva, tačka 9: izvršen nad 96 lica.

Tačiju očigledno nije bilo dovoljno što je ubijao srpski narod, pa je još odlučio i da se nasmeje na prvostepenu presudu koju je dobio.

Očigledno za naše žrtve nigde nema pravde! Sramota!