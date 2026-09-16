NE ZNAM DA LI REČ PARTIZAN SMEM DA IZGOVORIM OVDE: Šou tokom razgovora Zvezdinog igrača i novinara (VIDEO)

Zanimljivo, niko od njih ne veruje da crno-beli mogu da naprave neki zapažen rezultat ove sezone

Foto: Printskrin/Youtube/Amerikanos24

Tokom premijerne epizode treće sezone popularnog košarkaškog podkasta "Triple Threat Show", dogodila se urnebesna scena kada je na red došla analiza beogradskih večitih rivala.

Košarkaš Crvene zvezde Čima Moneke, zajedno sa kodomaćinima Džordžom Amerikanosom i Dionisisom Aravantinosom, izbacio je prvi deo predsezonskog rangiranja timova Evrolige (od 20. do 11. mesta).

Međutim, kada je red došao na poziciju broj 14 – na kojoj su smestili Partizan – u studiju je nastao muk, a voditelj Džordž Amerikanos se našao u neočekivanom „problemu“. S obzirom na to da se podkast snima u prostorijama i areni Crvene zvezde, Amerikanos se uhvatio za glavu i kroz smeh priznao da oseća ogroman pritisak:

– Približavamo se vrhu, postaje vrelo! Broj 14 – Partizan. Ne znam da li uopšte smem da izgovorim tu reč u ovoj hali i ovoj prostoriji – iskren je bio Džordž, aludirajući na to da se nalazi u „neprijateljskoj teritoriji“ za crno-bele boje.

Ipak, Amerikanos je brzo objasnio zašto želi snažan Partizan, iako sedi pored prvotimca crveno-belih:

– Mi želimo... ja želim da Partizan bude dobar i kompetitivan. Hoćemo da rivalstvo bude na vrhuncu! Naravno, želimo da Čimin tim pobedi, to se ne dovodi u pitanje, ali hoćemo da rivalstvo ponovo oživi. Mislim da je trener uradio dobar posao – dodao je Džordž.

Na njegove reči odmah se nadovezao vidno motivisani Čima Moneke, koji nije krio da ga boli prošlosezonski bilans u derbijima:

– Jeste, pobedili su nas dvaput u Evroligi, pobedili su nas pet od šest puta ukupno, tako da sam besan! Imali smo bolju sezonu od njih generalno, ali pošto su nas toliko puta dobili, ispada kao da su oni imali bolju sezonu, što je čudno. Ali kad god je derbi na najvišem nivou, to sve čini uzbudljivijim. Ja samo želim da ih pobedimo svaki put ove sezone, jer smo im dužni – poručio je miljenik „delija“.

Dionisis Aravantinos nije delio optimizam po pitanju sastava Partizana, istakavši da su crno-beli „tanki“ na pozicijama četiri i pet i da ih zato ne vidi u borbi za plej-of, dok je Moneke najavio potpuno novu verziju sebe:

– Ove godine ne nasedam ni na kakve provokacije, ni na terenu ni van njega! Napunio sam 30 godina, prošao kroz mentalno uzdizanje i osveženje. Cilj mi je nula tehničkih grešaka do kraja karijere. Ako me neko iznervira, samo ću se okrenuti i otići – zaključio je Zvezdin košarkaš.

Prvi večiti derbi u novoj sezoni na programu je u oktobru u Evroligi, a domaćin će biti Partizan.