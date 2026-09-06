UKRAJINSKI HAOS: SAD su se vratile pokušajima da reše sukob

POSETA specijalnog izaslanika SAD Stiva Vitkofa i zeta američkog predsednika Džareda Kušnera Rusiji signalizira povratak Vašingtona naporima za rešavanje ukrajinskog sukoba, navodi „The American Conservative“.

Foto: Tanjug/(AP Photo/Jacquelyn Martin)

- Poseta, koja je usledila nakon neobičnog putovanja direktora CIA Džona Retklifa u Moskvu prošle nedelje, signalizira da Trampova administracija obnavlja napore - navodi se u članku.

Dan ranije, razgovori ruskog lidera Vladimira Putina sa Vitkofom i Kušnerom trajali su više od tri sata. Američki specijalni predstavnici izneli su niz ideja za moguće načine za okončanje sukoba u Ukrajini.