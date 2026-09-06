Svet

UKRAJINSKI HAOS: SAD su se vratile pokušajima da reše sukob

Novosti online

06. 09. 2026. u 17:47

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POSETA specijalnog izaslanika SAD Stiva Vitkofa i zeta američkog predsednika Džareda Kušnera Rusiji signalizira povratak Vašingtona naporima za rešavanje ukrajinskog sukoba, navodi „The American Conservative“.

УКРАЈИНСКИ ХАОС: САД су се вратиле покушајима да реше сукоб

Foto: Tanjug/(AP Photo/Jacquelyn Martin)

- Poseta, koja je usledila nakon neobičnog putovanja direktora CIA Džona Retklifa u Moskvu prošle nedelje, signalizira da Trampova administracija obnavlja napore - navodi se u članku.

Dan ranije, razgovori ruskog lidera Vladimira Putina sa Vitkofom i Kušnerom trajali su više od tri sata. Američki specijalni predstavnici izneli su niz ideja za moguće načine za okončanje sukoba u Ukrajini.

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