Svet

RAT NA BLISKOM ISTOKU CENTCOM: Od početka pomorske blokade Irana preusmereno više od 90 trgovačkih brodova

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

06. 09. 2026. u 17:45

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OD ponovnog uspostavljanja pomorske blokade Irana, američka mornarica je presrela više od 90 trgovačkih brodova povezanih sa tom zemljom, a koji su plovili ka iranskim lukama ili je napustili, saopšteno je danas iz američke Centralne komande (CENTCOM).

РАТ НА БЛИСКОМ ИСТОКУ CENTCOM: Од почетка поморске блокаде Ирана преусмерено више од 90 трговачких бродова

Foto: AI/ChatGPT

-Zaključno sa 6. septembrom, američke snage su preusmerile 92 komercijalna broda, onesposobile tri i ukrcale se na dva kako bi osigurale strogo sprovođenje blokade, navodi se u saopštenju objavljenom na nalogu CENTCOM-a na mreži Iks.

Iz CENTCOM-a je prethodno saopšteno da je američka mornarica napala tri iranska tankera za naftu, uključujući jedan kod obale ostrva Harg, u blizini ključnog iranskog čvorišta za izvoz nafte.

Iranska vlada osudila je američke napade na iranske komercijalne brodove, uz ocenu da napadi predstavljaju ratni zločin.

-Ministarstvo spoljnih poslova Islamske Republike Iran snažno osuđuje agresivnu akciju Sjedinjenih Američkih Država napada na iranske komercijalne brodove, navodi se u saopštenju tog ministarstva i dodaje da napadi predstavljaju nastavak američke vojne agresije i deo šire pomorske blokade i ekonomskog rata protiv Irana.

Mornarica Iranske islamske revolucionarne garde (IRGC) poručila je sinoć svim brodovima koji se nalaze u Persijskom zalivu i u blizini Ormuskog moreuza da paze na "sumnjiva kretanja".

U saopštenju se dodaje da je u toku dana mornarica izvela napade na tri tankera za naftu koji su se kretali nedozvoljnim rutama kroz moreuz, kao i na tri američka broda u drugim oblastima.

Tanjug

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