Poraz Partizana u pripremnoj utakmici: Izraelci slavili u Maloj areni, crno-beli bez trojice bitnih, Karlik imao ograničenu minutažu
KK Partizan poražen je od Hapoela iz Tel Aviva sa 94:83 u pripremnoj utakmici zatvorenog tipa odigranoj u Maloj areni.
Stručni štab Partizana nije mogao da računa na Kevarijusa Hejsa, Arijana Lakića i Lemara Stivensa, dok je Karlik Džons dobio ograničenu minutažu. Prvi plejmejker crno-belih na parketu je proveo svega 12 minuta.
Veću ulogu dobili su Uroš Mijailović i povratnik Bandža Si, koji trenutno pomaže ekipi tokom priprema. Prvi meč za Partizan, doduše, ne zvanični, bio je dobar za Itana Tompsona, koji je zvanično debitovao u dresu Partizana i postigao 10 poena.
Utakmica je dugo bila rezultatski neizvesna. Partizan je u nekoliko navrata imao plus pet, a dva minuta pre kraja rezultat je bio izjednačen - 82:82. Hapoel je u završnici uspeo da napravio seriju 12:2 što mu je i donelo pobedu.
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