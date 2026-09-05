Fudbal

SUPERLIGA SRBIJE: Mladost sa igračem više slavila protiv Radničkog iz Niša, Mačva odolela Kragujevčanima

Filip Milošević

05. 09. 2026. u 22:14

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Kompletirane su sve utakmice koje su bila na programu u subotu u Superligi Srbije.

СУПЕРЛИГА СРБИЈЕ: Младост са играчем више славила против Радничког из Ниша, Мачва одолела Крагујевчанима

FOTO: A. Ilić

Fudbaleri Mačve i Radničkog 1923 odigrali su bez golova u Šapcu 0:0, u utakmici osmog kola Superlige Srbije, dok je Mladost iz Lučana slavila na svom terenu sa 1:0 protiv Radničkog iz Niša.

Jedini pogodak na stadionu „Mladost“ postigao je Vasil Tašovski već u 12. minutu, posle asistencije Aleksandra Varjačića.

Nišlije su se našle u još težoj situaciji u 36. minutu. Isa Abas, koji je prethodno dobio žuti karton, zaradio je još jednu javnu opomenu i morao je pre vremena da napusti teren.

Mladost je tako čitavo drugo poluvreme imala igrača više, ali nije uspela da dodatno uveća prednost. Domaćin je imao nekoliko dobrih prilika da ranije reši pitanje pobednika, ali odoleli su momci iz Niša da ne prime drugi pogodak.

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