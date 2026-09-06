IZA SVEGA STOJI POSEBNA PRIČA: Snimali u Toskani i opredelili se za romantične puteve okruženim čempresima (FOTO)

"IMPULS" bend objavio je novu autorsku pesmu „Treba mi ljubav“, emotivnu i vedru pop numeru koja spaja mediteranski zvuk, latino ritam i prepoznatljivu balkansku emociju.

Foto: Ustupljene fotografije

Iza muzike i teksta stoji Nikola Savić, muzičar, vokal i frontmen "Impuls" benda, dok je pesmu snažnom emocijom donela Snežana Uzunović, čiji je vokal numeri dao posebnu toplinu i nežnost. Foto: Ustupljene fotografije Tekst potpisa

Iako je reč o laganoj, romantičnoj i plesnoj pesmi, iza njenog jednostavnog i lako pamtljivog refrena krije se univerzalna poruka. Bez obzira na to koliko smo jaki, samostalni ili naviknuti da kroz život idemo sami, svima nam je potrebna ljubav.

Posebnu atmosferu pesmi daje spot sniman u Toskani. Sunce, vinogradi i romantični italijanski pejzaži postali su prirodna scenografija za muzičku priču o ljubavi. Foto: Ustupljene fotografije

Za članove "Impuls" benda ovaj projekat ima poseban značaj jer je reč o njihovom autorskom radu. Nakon godina nastupanja pred publikom širom regiona, poželeli su da kroz sopstvene pesme pokažu još jednu stranu svog muzičkog identiteta.

- Ovo nije pesma koju smo birali iz nečijeg kataloga. Nastala je kod nas, iz naših emocija, iskustva i ljubavi prema muzici. Zato nam je posebno važna. Kada radiš svoju pesmu, drugačije doživljavaš svaki ton, svaku reč i svaki kadar spota - poručuju članovi Impuls benda.

Pesma koja bi mogla da obeleži brojna venčanja

- Pesma je nastala je našem studiju, dok produkciju, miks i master potpisuje Nemanja Popović, dugogodišnji saradnik i prijatelj benda. U realizaciji su učestvovale i brojne kolege muzičari, a poseban pečat numeri dao je gitarista Mladen Pecović.

Članovi benda veruju da bi nova pesma vrlo lako mogla da pronađe svoje mesto na svadbama i postane izbor mladenaca za prvi ples.

- Često sviramo prvi ples i znamo koliko mladencima znači izbor baš te pesme. Bilo bi nam posebno drago da neko u numeri ‘Treba mi ljubav’ prepozna svoju priču i izabere je za jedan od najvažnijih trenutaka u životu - ističu muzičari.

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