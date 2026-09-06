Vreme je za 180. okršaj večitih rivala: Zvezda za nastavak sjajnog niza, Partizan želi da prekine lošu seriju
DOŠAO je na red prvi ovosezonski večiti derbi. Crvena zvezda i Partizan odmeriće snage 180. put. Jedni igraju za nastavak dobre serije, a drugi za prekid loše.
Crveno-beli su protiv najvećeg protivnika vezali četiri pobede i niz želi da nastavi. Ipak, crno-beli imaju svoj cilj.
Klub iz Humske na trijumf u najvećoj utakmici srpskog fudbala čeka od 2023. godine kad je slavio sa 2:1. "Parni valjak" poslednji put u derbiju nije poražen 2025. godine kad je bilo 3:3.
Takođe, na strani Zvezde je i to što je mnogo bolje otvorila ovu sezonu. Tim iz Ljutice Bogdana je odigrao pet utakmica i ima maksimalnih 15 bodova. Partizan je na šest mečeva skupio sedam bodova.
Zanimljivo je i to da će šampion Srbije biti domaćin prvog derbija, prvi put posle devet godina.
Podsetimo, utakmica Crvena zvezda - Partizan igra se ove nedelje od 19 časova na stadionu "Rajko Mitić".
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