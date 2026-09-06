STIŽU MRAK I RUSKA ZIMA, KIJEV SPREMA EVAKUACIJU: Savetnik Zelenskog otkrio da su zamolili Putina da stane, za par meseci sledi apokalipsa
RUSIJA i Ukrajina su zaglavljene u ratu udara velikim dometom koji eskalira i nosi sve veći rizik po civile, a u kojem nijedna strana ne može u potpunosti da odnese prevagu, izjavio je savetnik ukrajinskog predsednika Vladimira Zelenskog za odbrambene tehnologije, Serhij Beskrestnov, prenosi danas Gardijan.
On je istovremeno izrazio zabrinutost zbog izgleda za Kijev tokom predstojeće zime i predložio evakuaciju starijih osoba u slučaju da rusko bombardovanje onesposobi energetski sistem glavnog grada. Prema njegovim rečima, brzi tehnološki razvoj tokom rata pružio je, ipak, Ukrajini i sredstva za uzvraćanje udara, uključujući planove za lansiranje 1.000 dronova tokom jedne noći radi napada na ekonomske i vojne ciljeve u Rusiji i obustavljanja njenog komercijalnog vazdušnog saobraćaja.
- Ovo je sada rat gradova, rat infrastrukture - izjavio je Beskrestnov za britanski list, opisujući sukob koji je na liniji fronta suštinski u zastoju, dok su civili izloženi sve većem riziku stotinama kilometara dalje.
Kako je on dodao, u ovom ratu niko neće pobediti, jer će obe zemlje nakon sukoba imati uništene ekonomije i infrastrukturu.
- Dakle, to je besmisleno. Trebalo bi da zaustavimo ovaj rat. Predložili smo Rusiji da prekine rat, ali ona to ne želi - rekao je savetnik Zelenskog.
Beskrestnov je istovremeno ukazao da bi Rusija tokom ove zime mogla da sprovodi kontinuirano bombardovanje sistema za snabdevanje električnom energijom, vodom i grejanjem u Kijevu koristeći brze balističke rakete, koje proizvodi tempom većim od 100 komada mesečno.
Ranije ove nedelje, ruski lider Vladimir Putin je izjavio da je ruskoj vojsci naređeno da pripremi i izvede masovne udare na ukrajinske energetske objekte, ne pokazujući nikakve znake namere da obustavi rat.
- Za mene je to užasno. Reč je o dva do tri miliona ljudi, a Rusija shvata da može da izazove katastrofu u Kijevu - rekao je Beskrestnov. On je dodao da bi gradske vlasti trebalo da razmisle o blagovremenoj evakuaciji civila, posebno starijih osoba.
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