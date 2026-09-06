STIŽU MRAK I RUSKA ZIMA, KIJEV SPREMA EVAKUACIJU: Savetnik Zelenskog otkrio da su zamolili Putina da stane, za par meseci sledi apokalipsa

RUSIJA i Ukrajina su zaglavljene u ratu udara velikim dometom koji eskalira i nosi sve veći rizik po civile, a u kojem nijedna strana ne može u potpunosti da odnese prevagu, izjavio je savetnik ukrajinskog predsednika Vladimira Zelenskog za odbrambene tehnologije, Serhij Beskrestnov, prenosi danas Gardijan.

Tanjug/AP Photo/Dan Bashakov

On je istovremeno izrazio zabrinutost zbog izgleda za Kijev tokom predstojeće zime i predložio evakuaciju starijih osoba u slučaju da rusko bombardovanje onesposobi energetski sistem glavnog grada. Prema njegovim rečima, brzi tehnološki razvoj tokom rata pružio je, ipak, Ukrajini i sredstva za uzvraćanje udara, uključujući planove za lansiranje 1.000 dronova tokom jedne noći radi napada na ekonomske i vojne ciljeve u Rusiji i obustavljanja njenog komercijalnog vazdušnog saobraćaja.

- Ovo je sada rat gradova, rat infrastrukture - izjavio je Beskrestnov za britanski list, opisujući sukob koji je na liniji fronta suštinski u zastoju, dok su civili izloženi sve većem riziku stotinama kilometara dalje.

Kako je on dodao, u ovom ratu niko neće pobediti, jer će obe zemlje nakon sukoba imati uništene ekonomije i infrastrukturu.

- Dakle, to je besmisleno. Trebalo bi da zaustavimo ovaj rat. Predložili smo Rusiji da prekine rat, ali ona to ne želi - rekao je savetnik Zelenskog.

Beskrestnov je istovremeno ukazao da bi Rusija tokom ove zime mogla da sprovodi kontinuirano bombardovanje sistema za snabdevanje električnom energijom, vodom i grejanjem u Kijevu koristeći brze balističke rakete, koje proizvodi tempom većim od 100 komada mesečno.

Ranije ove nedelje, ruski lider Vladimir Putin je izjavio da je ruskoj vojsci naređeno da pripremi i izvede masovne udare na ukrajinske energetske objekte, ne pokazujući nikakve znake namere da obustavi rat.

- Za mene je to užasno. Reč je o dva do tri miliona ljudi, a Rusija shvata da može da izazove katastrofu u Kijevu - rekao je Beskrestnov. On je dodao da bi gradske vlasti trebalo da razmisle o blagovremenoj evakuaciji civila, posebno starijih osoba.

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