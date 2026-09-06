OVA ROMA MOŽE BAŠ MNOGO: "Vučica" u finišu do preokreta i pobede nad Atalantom

OVA Roma obećava. "Vučica" je u prva tri kola Serije A pokazala sjajnu igru i da će ove godine biti kandidat za Skudeto.

FOTO: Tanjug/AP/Andrew Medichini

Tim iz Rima je pobedio Atalantu posle preokreta sa 2:1 i to pogotkom koji je u 93. minutu postigao Matijas Sule.

Pre toga je Mario Ermoso bio najviši u skoku posle centaršuta Sulea i glavom je uspeo da donese Romi izjednačenje u 89. minutu.

Gosti iz Bergama su do prednosti došli na startu drugog poluvremena, tačnije u 47. minutu preko Edersona.

Koliko je ekipa sa "Olimpika" bila dominantan najbolje pokazuje činjenica da je uputila 39 udaraca ka golu rivala.

Srpski reprezentativac Lazar Samardžić je bio starter za "boginju provincije" i na terenu je proveo 66 minuta.

Takođe, sastav koji sa klupe predvodi Đanpjero Gasperini trenutno ima gol razliku 10:1 i to je dokaz koliko kvalitetno igra na startu sezona.

Roma deli prvo mesto na tabeli sa Interom, imaju maksimalnih devet bodova. Atalanta je na sedmom mestu sa šest.

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