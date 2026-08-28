Fudbal

Zvezda u petak od 13 časova saznaje rivale u grupnoj fazi Lige konferencija

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28. 08. 2026. u 00:03 >> 00:03

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Crvena zvezda je saznala imena svih mogućih protivnika u Ligi konferencije nakon što je završen kvalifikacioni proces, žreb za grupnu fazu će biti održan u petak od 13 časova.

Звезда у петак од 13 часова сазнаје ривале у групној фази Лиге конференција

Foto: Printskrin Facebook/FK Crvena zvezda

Poslednje mesto među učesnicima pripalo je Linkolnu sa Gibraltara. Ovaj tim je nakon produžetaka savladao Larn ukupnim rezultatom 3:2 i tako izborio plasman u grupnu fazu takmičenja.

Za Crvenu zvezdu ovo će biti premijerni nastup u Ligi konferencije. Beogradski klub je prethodno eliminisan iz kvalifikacija za Ligu šampiona od Hapoela iz Ber Ševe, a zatim i iz Lige Evrope od Viktorije Plzenj.

Šampion Srbije nalazi se u drugom šeširu, zajedno sa Mitjilandom, Gentom, Panatinaikosom, Pafosom i Brajtonom.

U prvom šeširu nalaze se Atalanta, Braga, Ajaks, Frajburg, Monako i Kopenhagen.

Treći šešir čine Borac iz Banjaluke, Hetafe, KuPS, Tvente, Sent Trojden i Lugano.

U četvrtom šeširu su Linkoln, Bran, Harts, Kairat, Trabzon i Univerzitatea Krajova.

Peti šešir čine Riga, Hajduk iz Splita, Jablonec, AGF, Nordsjiland i Inter Eskaldes, dok su u šestom šeširu Tun, CSKA Sofija, Kauno Žalgiris, Mjalbi, Iberija i Egnatija.

Žreb je zakazan za petak od 13 časova. Kao i ostali učesnici, Crvena zvezda će u ligaškoj fazi odigrati ukupno šest utakmica.

Prvi mečevi biće odigrani 15. oktobra, dok je poslednje kolo na programu 17. decembra.

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