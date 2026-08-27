Košarka

KATASTROFA! Stigla užasne vest za Srbiju pred kvalifikacije za Mundobasket

М.П.

27. 08. 2026. u 11:52

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

SRBIJA oslabljena u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo!

КАТАСТРОФА! Стигла ужасне вест за Србију пред квалификације за Мундобаскет

Photo: Dusan Milenkovic/ATAImages

Reprezentativac Srbije i član Crvene zvezde, Nikola Đurišić, neće biti u sastavu za kvalifikacione mečeve protiv Islanda i Italije, prenosi "Meridian sport".

Košarkaši Srbije nastavljaju kvalifikacije za Svetsko prvenstvo u petak, ali selektor Dušan Alimpijević neće moći da računa na jednog od najboljih u proteklim mečevima.

Razlog je povreda mišića noge, a  dodatni pregledi će utvrditi koliko će biti van terena. Srbija u petak dočekuje Island u Beogradskoj areni, dok će protiv Italije igrati u ponedeljak u gostima.

FOTO: Dusan Milenkovic/ATAImages

 

Ovo je veliki peh i za Crvenu zvezdu, koja počela pripreme pre nekoliko dana, a Đurišić je bio jedan od najvećih aduta za narednu sezonu.

On je stigao u finišu prošle sezone, odigrao je KLS i odmnah pokazao da zašto je jedno od najvećih pojačanja. Prethodno je igrao u Megi po povratku iz NBA, gde upravo zbog teške povrede nije mogao da se nametne. Nadamo se da je ovog puta u pitanju lakši peh.

PRVI U OKTAGONU

SAZNAJ ŠTA JE NA MENIJU

MERIDIANBET

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

SRBI NAPADAJU TRON: Martin Mačković i Nikolaj Pimenov sutra veslaju u finalu dubl skula na SP u Amsterdamu
Ostali sportovi

0 0

SRBI NAPADAJU TRON: Martin Mačković i Nikolaj Pimenov sutra veslaju u finalu dubl skula na SP u Amsterdamu

MOGU li Martin Mačković i Nikolaj Pimenov da zasednu na svetski tron? Odgovor ćemo dobiti sutra (17.17) kada naš dub skul bude startovao u finalu SP u veslanju u Amsterdamu. Naši najbolji veslači su lane u Šangaju postali vicešampioni sveta, a ove su osvojili evropsko zlato i jedni su od favorita za najviši stepenik pobeničkog postolja.

27. 08. 2026. u 11:19

Politika
Tenis
Fudbal
OPREZ: Mesar otkriva koje meso nikad ne treba da uzimate - mnogi kupci prave istu grešku

OPREZ: Mesar otkriva koje meso nikad ne treba da uzimate - mnogi kupci prave istu grešku