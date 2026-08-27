KATASTROFA! Stigla užasne vest za Srbiju pred kvalifikacije za Mundobasket
SRBIJA oslabljena u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo!
Reprezentativac Srbije i član Crvene zvezde, Nikola Đurišić, neće biti u sastavu za kvalifikacione mečeve protiv Islanda i Italije, prenosi "Meridian sport".
Košarkaši Srbije nastavljaju kvalifikacije za Svetsko prvenstvo u petak, ali selektor Dušan Alimpijević neće moći da računa na jednog od najboljih u proteklim mečevima.
Razlog je povreda mišića noge, a dodatni pregledi će utvrditi koliko će biti van terena. Srbija u petak dočekuje Island u Beogradskoj areni, dok će protiv Italije igrati u ponedeljak u gostima.
Ovo je veliki peh i za Crvenu zvezdu, koja počela pripreme pre nekoliko dana, a Đurišić je bio jedan od najvećih aduta za narednu sezonu.
On je stigao u finišu prošle sezone, odigrao je KLS i odmnah pokazao da zašto je jedno od najvećih pojačanja. Prethodno je igrao u Megi po povratku iz NBA, gde upravo zbog teške povrede nije mogao da se nametne. Nadamo se da je ovog puta u pitanju lakši peh.
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