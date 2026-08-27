Fudbal

Delije skandirale Ratku Mladiću: Pogledajte korteo Zvezdinih navijača i pesme posvećene generalu (VIDEO)

М.М.

27. 08. 2026. u 18:28

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

Evo kako je protekao put Delija ka stadionu

Делије скандирале Ратку Младићу: Погледајте кортео Звездиних навијача и песме посвећене генералу (ВИДЕО)

Foto: Printskrin/Instagram/oldschooldelije

Navijači Crvene zvezde okupili su se u Plzenju uoči revanš utakmice plej-ofa Lige Evrpope protiv Viktorije, a Među pesmama koje su se čule bile su i one posvećene preminulom srpskom generalu Ratku Mladiću.

Delije su, u svom prepoznatljivom stilu, pevale i skandirale, a deo okupljenih navijača posebno je isticao poruke posvećene bivšem komandantu Vojske Republike Srpske.

Na snimcima koji kruže društvenim mrežama vidi se grupa navijača kako u centru Plzenja peva horski, dok prolaznici posmatraju neuobičajene prizore pred evropski duel Crvene zvezde.

Podsećamo, general Mladić preminuo je tokom dana u Hagu, u 84. godini.

VIDEO snimci iz Plzenja već se šire društvenim mrežama, a ostaje da se vidi kakvu će atmosferu Delije napraviti na samom stadionu.

PRVI U OKTAGONU

SAZNAJ ŠTA JE NA MENIJU

MERIDIANBET

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
OPREZ: Mesar otkriva koje meso nikad ne treba da uzimate - mnogi kupci prave istu grešku

OPREZ: Mesar otkriva koje meso nikad ne treba da uzimate - mnogi kupci prave istu grešku