Delije skandirale Ratku Mladiću: Pogledajte korteo Zvezdinih navijača i pesme posvećene generalu (VIDEO)
Evo kako je protekao put Delija ka stadionu
Navijači Crvene zvezde okupili su se u Plzenju uoči revanš utakmice plej-ofa Lige Evrpope protiv Viktorije, a Među pesmama koje su se čule bile su i one posvećene preminulom srpskom generalu Ratku Mladiću.
Delije su, u svom prepoznatljivom stilu, pevale i skandirale, a deo okupljenih navijača posebno je isticao poruke posvećene bivšem komandantu Vojske Republike Srpske.
Na snimcima koji kruže društvenim mrežama vidi se grupa navijača kako u centru Plzenja peva horski, dok prolaznici posmatraju neuobičajene prizore pred evropski duel Crvene zvezde.
Podsećamo, general Mladić preminuo je tokom dana u Hagu, u 84. godini.
VIDEO snimci iz Plzenja već se šire društvenim mrežama, a ostaje da se vidi kakvu će atmosferu Delije napraviti na samom stadionu.
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