Delije skandirale Ratku Mladiću: Pogledajte korteo Zvezdinih navijača i pesme posvećene generalu (VIDEO)

Evo kako je protekao put Delija ka stadionu

Foto: Printskrin/Instagram/oldschooldelije

Navijači Crvene zvezde okupili su se u Plzenju uoči revanš utakmice plej-ofa Lige Evrpope protiv Viktorije, a Među pesmama koje su se čule bile su i one posvećene preminulom srpskom generalu Ratku Mladiću.

Delije su, u svom prepoznatljivom stilu, pevale i skandirale, a deo okupljenih navijača posebno je isticao poruke posvećene bivšem komandantu Vojske Republike Srpske.

Na snimcima koji kruže društvenim mrežama vidi se grupa navijača kako u centru Plzenja peva horski, dok prolaznici posmatraju neuobičajene prizore pred evropski duel Crvene zvezde.

Podsećamo, general Mladić preminuo je tokom dana u Hagu, u 84. godini.

VIDEO snimci iz Plzenja već se šire društvenim mrežama, a ostaje da se vidi kakvu će atmosferu Delije napraviti na samom stadionu.