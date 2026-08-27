EKSKLUZIVNO: EMINA JAHOVIĆ PONOVO NA SCENI SAVA CENTRA
SAVA Centar i Emina Jahović sa ponosom najavljuju ekskluzivni koncert 22. novembra u Plavoj dvorani.
Kada je prošle godine publika u Sava Centru uživo čula Eminine stare i nove hitove, nastala je prava euforija koja je dovela do rekordno brze prodaje ulaznica za čak tri koncertna termina.
To je potvrdilo da je povratak Emine Jahović na koncertnu scenu jedan od najuzbudljivijih muzičkih momenata regiona.
I ove godine očekuje se vrhunska produkcija, emotivne balade, energični ritmovi i posebna atmosfera koju samo Emina može da stvori.
- Izuzetno smo počastvovani što Emina Jahović bira baš Sava Centar, a naša Plava dvorana decenijama predstavlja dom velikih koncerata i kulturnih događaja u regionu, i drago nam je što nastavljamo tu tradiciju kroz koncertni spektakl koji obećava da bude jedan od vrhunaca jesenje sezone u Beogradu - izjavio je Marko Spalević, direktor marketinga Sava Centra.
Karte za koncert su u prodaji na svim Ticket Vision blagajnama, kao i online putem linka:Tickets | Emina Jahović
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