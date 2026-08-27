Poznati

EKSKLUZIVNO: EMINA JAHOVIĆ PONOVO NA SCENI SAVA CENTRA

D.D.

27. 08. 2026. u 19:21

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

SAVA Centar i Emina Jahović sa ponosom najavljuju ekskluzivni koncert 22. novembra u Plavoj dvorani.

ЕКСКЛУЗИВНО: ЕМИНА ЈАХОВИЋ ПОНОВО НА СЦЕНИ САВА ЦЕНТРА

Foto: Sava centar

Kada je prošle godine publika u Sava Centru uživo čula Eminine stare i nove hitove, nastala je prava euforija koja je dovela do rekordno brze prodaje ulaznica za čak tri koncertna termina.

To je potvrdilo da je povratak Emine Jahović na koncertnu scenu jedan od najuzbudljivijih muzičkih momenata regiona.

I ove godine očekuje se vrhunska produkcija, emotivne balade, energični ritmovi i posebna atmosfera koju samo Emina može da stvori.

Foto: Sava centar

 

- Izuzetno smo počastvovani što Emina Jahović bira baš Sava Centar, a naša Plava dvorana decenijama predstavlja dom velikih koncerata i kulturnih događaja u regionu, i drago nam je što nastavljamo tu tradiciju kroz koncertni spektakl koji obećava da bude jedan od vrhunaca jesenje sezone u Beogradu - izjavio je Marko Spalević, direktor marketinga Sava Centra.

Karte za koncert su u prodaji na svim Ticket Vision blagajnama, kao i online putem linka:Tickets | Emina Jahović

PRVI U OKTAGONU

SAZNAJ ŠTA JE NA MENIJU

MERIDIANBET

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
SA OVIM SE BORI SVAKOG DANA: Đina DŽinović otkrila da boluje od neizlečive bolesti

SA OVIM SE BORI SVAKOG DANA: Đina Džinović otkrila da boluje od neizlečive bolesti