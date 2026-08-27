NOVA ŠANSA ZA „MALENE“: Košarkašice Kraljeva ipak o(p)stale elitnom društvu
Iako su prošlu sezonu završile na pretposlednjem mestu Prve ženske lige Srbije i posle 11 godina ispale iz društva najboljih, košarkašice Kraljeva ipak će i naredne sezone igrati u elitnoj konkurenciji.
Popularne „malene“ će naime, odlukom KSS, zadržati svoj prvoligaški status s obzirom da su beogradski Radnički i Proleter iz Zrenjanina odustali od takmičenja.
Biće to praktično svojevrsni novi početak za Kraljevčanke koje će sa klupe predvoditi novi trener Danilo Bjelić, dok je tim u odnosu na prošlu sezonu pretrpeo značajne promene. U grad na Ibru je pristigla Marina Davinić, dugogodišnja košarkašica Partizana, a sva je prilika da će „malene“ moarti da angažuju još par pojačanja kako bi mlada ekipa mogla da iznese teret takmičenja u društvu najboljih.
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