NOVA ŠANSA ZA „MALENE“: Košarkašice Kraljeva ipak o(p)stale elitnom društvu

Iako su prošlu sezonu završile na pretposlednjem mestu Prve ženske lige Srbije i posle 11 godina ispale iz društva najboljih, košarkašice Kraljeva ipak će i naredne sezone igrati u elitnoj konkurenciji.

G.Šljivić (arhiva)

Popularne „malene“ će naime, odlukom KSS, zadržati svoj prvoligaški status s obzirom da su beogradski Radnički i Proleter iz Zrenjanina odustali od takmičenja.

Biće to praktično svojevrsni novi početak za Kraljevčanke koje će sa klupe predvoditi novi trener Danilo Bjelić, dok je tim u odnosu na prošlu sezonu pretrpeo značajne promene. U grad na Ibru je pristigla Marina Davinić, dugogodišnja košarkašica Partizana, a sva je prilika da će „malene“ moarti da angažuju još par pojačanja kako bi mlada ekipa mogla da iznese teret takmičenja u društvu najboljih.