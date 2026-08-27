SRBI NAPADAJU TRON: Martin Mačković i Nikolaj Pimenov sutra veslaju u finalu dubl skula na SP u Amsterdamu

MOGU li Martin Mačković i Nikolaj Pimenov da zasednu na svetski tron? Odgovor ćemo dobiti sutra (17.17) kada naš dub skul bude startovao u finalu SP u veslanju u Amsterdamu. Naši najbolji veslači su lane u Šangaju postali vicešampioni sveta, a ove su osvojili evropsko zlato i jedni su od favorita za najviši stepenik pobeničkog postolja.

foto: milos vukadinovic

Mačković i Pimenov su ove godine u svakoj trci bili među tri najbolja čamca, na Svetskom kupu u Lucernu bili su srebrni, a u Sevilji bronzani. U Amsterdamu su slavili u kvalifikacijama i četvrtfinalu, dok su u polufinalnoj trci bili drugi. Sa puno optimizma ulaze u najvažniju trku ove sezone.

Naši su u petoj stazi, a rivali su im Holanđani Tveler i Van Dorp, Španci Pombo i Romero, Belgijanci Andris i Vivej, Britanci Hejvud i Najt i Česi Poržil i Nedela.

Pre Mačkovića i Pimenova na stazu će i Jovana Arsić koja će u četvrtfinalu (13.10) skifa pokušati da se domogne subotnjeg polufinala. Finale je u nedelju. Arsićeva je osvojila bronzu na nedavnom EP u Varezeu.