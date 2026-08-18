KONAČNO! Ajzea Kenan ima novi klub, ali...

BIVŠI košarkaš Crvene zvezde ima novi klub.

Marko Metlas / imago sportfotodienst / Profimedia

Ajzea Kenan postigao je dogovor sa Trabzonsporom, prenosi "Basketfaul". Američki bek, rođen 1991. godine, trebalo bi da postane novo pojačanje turskog kluba čim uspešno prođe lekarske preglede.

Pregledi će predstavljati posebno važan korak pre ozvaničenja saradnje zbog ozbiljne povrede koju je Kenan doživeo tokom prethodne sezone.

Iskusni košarkaš se oporavio i vratio na parket pred kraj takmičarske godine, ali u Trabzonsporu žele da se detaljno uvere u njegovo fizičko stanje pre potpisivanja ugovora.

Kenan je prethodno nastupao za Crvenu zvezdu, u koju je stigao kao igrač sa bogatim iskustvom iz NBA lige i Evrolige.

Bek visok 183 centimetra poznat je kao odličan šuter i efikasan poenter, a tokom evropske karijere nosio je i dresove Uniksa, Galatasaraja, Olimpijakosa i Virtusa iz Bolonje.

Ukoliko lekarski pregledi ne pokažu nikakve probleme, Trabzonspor će uskoro i zvanično predstaviti Kenana kao novo pojačanje.