OŠTAR PAD AMERIČKIH AKCIJA: Poluprovodnici i tehnologija povukli berzu na dole
AKCIJE na američkim berzama danas su pale zbog snažnog rasta prinosa na državne obveznice, kao i pada vrednosti proizvođača poluprovodnika i kompanija iz tehnološkog sektora.
Pad na berzama dodatno je pojačan stahovima investitora zbog trajno visoke inflacije i povišenih cena nafte, preneo je CNBC.
Berzanski indeks S&P 500 pao je za 0,5 odsto, a Nasdaq za 1,1 procenta, dok Dow Jones se kretao u nivou stagnacije. Akcije kompanije Western Digital pale su više od pet odsto, a Sandiska više od šest odsto, dok su Marvell Technology i Seagate Technology oslabili oko šest, odnosno pet odsto. Home Depot je ojačao za oko jedan odsto nakon što je kompanija objavila rezultate poslovanja za drugo tromesečje bolje od očekivanih. Na svetskim tržištima poslednjih dana beleži se rast prinosa na državne obveznice, jer investitori strahuju da bi cene nafte mogle duže ostati na povišenom nivou, posebno zbog zastoja u pregovorima između Sjedinjenih Američkih Država i Irana.
Cena američke sirove nafte porasla je u ponedeljak, a danas dodatno skočila za oko jedan odsto, premašivši 85 dolara po barelu. Prinos na tridesetogodišnje američke državne obveznice dostigao je nivoe koji nisu zabeleženi gotovo dve decenije, a u ponedeljak je bio najviši od juna 2007. godine.
Rast prinosa zabeležen je i na drugim velikim tržištima, pa su desetogodišnje japanske obveznice dostigle najviši nivo u poslednjih 30 godina, dok je prinos na desetogodišnje nemačke obveznice bio najviši od 2011. godine. Prinos na tridesetogodišnje francuske državne obveznice dostigao je najviši nivo od 2008. godine. Američki predsednik Donald Tramp izjavio je danas na društvenoj mreži Truth Social da Sjedinjene Američke Države trenutno ne vode nikakve "razgovore ili pregovore" sa Iranom, niti su oni zakazani, dodajući da pomorska blokada "ostaje u punoj snazi".
Tramp je u ponedeljak izjavio da bi SAD mogle napasti Oman ukoliko bi ta zemlja "stala na put" američkim nastojanjima da pregovaraju sa Iranom.
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