LOVAČKI avioni MiG-29, koje Poljska nudi Ukrajini u zamenu za dronove, nisu pogodni za vođenje borbenih dejstava, izjavio je ambasador Ukrajine u Poljskoj Vasilij Bodnar u programu radio-stanice "RMF FM", prenose RIA Novosti.

Foto: militarywatchmagazine.com

-Ministarstvo odbrane i vojska rade na tome. Reč je o tome da avioni zahtevaju modernizaciju. Danas ih nije moguće koristiti, istakao je Bodnar.

Prema njegovim rečima, nakon analize se pokazalo da ovi avioni možda i mogu da lete, ali da im je za obaranje dronova i neposredna borbena dejstva neophodna modernizacija.

Bodnar je saopštio da ni Poljska ni Ukrajina ne žele da plate modernizaciju ovih lovaca.

-Tražimo sredstva sa strane, rekao je on.

U decembru prošle godine Ministarstvo odbrane Poljske saopštilo je da planira da Ukrajini preda od šest do osam lovaca MiG-29, koje je Poljska trebalo da povuče iz upotrebe do kraja 2025. godine. Ukupno je iz sastava poljskih vazduhoplovnih snaga bilo planirano povlačenje 14 aviona ovog tipa.

Zamenik poljskog ministra odbrane Cezari Tomčik izjavio je 15. juna da Poljska neće predati Ukrajini lovce MiG-29 sve dok Kijev ne omogući Varšavi pristup tehnologijama za proizvodnju dronova. U Kijevu su izrazili zainteresovanost za modernizovane lovce, ali je Varšava odbila da modernizaciju plati iz sopstvenih sredstava.

Rusija smatra da isporuke naoružanja Ukrajini otežavaju rešavanje sukoba, direktno uvlače zemlje NATO-a u konflikt i predstavljaju "igru vatrom". Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov je istakao da će sve pošiljke koje sadrže naoružanje za Ukrajinu biti legitimna meta za Rusiju.

U Kremlju su izjavljivali da zapadno naoružavanje Ukrajine ne doprinosi pregovorima i da će imati negativan efekat.

rt.rs

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