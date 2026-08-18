SPORTSKI SVET JE ZGROŽEN! Evo šta su Hrvati uradili Ruskinji usred Zagreba

Ruska sportska ikona Angelina Melnikova ostvarila je istorijski trijumf na nedavno završenom Evropskom prvenstvu u gimnastici održanom u Zagrebu.

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Sjajna takmičarka kući se vraća sa tri zlatne medalje – dominirala je u individualnom višeboju, preskoku, a najsjajnije odličje osvojila je i u timskom takmičenju sa svojim koleginicama. Ipak, umesto zaslužene sportske radosti i slavlja, Arena Zagreb postala je poprište političkih igara koje su rasplakale mladu šampionku.

Iako su Međunarodna i Evropska gimnastička federacija zvanično ukinule zabranu nastupa za ruske sportiste u maju 2026. godine, lokalne vlasti i organizatori u Hrvatskoj odlučili su da sprovedu sopstvenu politiku sankcija. Ruski nacionalni tim bio je primoran da se takmiči pod potpuno neutralnim i administrativnim imenom "Svetski gimnastičari 2" (WG2).

Kulminacija pritisaka dogodila se tokom svečane ceremonije dodele medalja. Dok je stajala na najvišem stepeniku pobedničkog postolja, Melnikova je doživela javno poniženje jer domaćini nisu dozvolili isticanje ruske trobojke niti intoniranje nacionalne himne. Umesto simbola zemlje iz koje dolazi, podignuta je neutralna zastava prvenstva, dok je sa razglasa puštena zvanična himna svetske gimnastike, što je emotivno slomilo rusku sportistkinju koja je briznula u plač pred punim tribinama i kamerama.

Da će boravak u glavnom gradu Hrvatske biti obeležen opstrukcijama, ruska delegacija mogla je da nasluti mnogo pre samog početka takmičenja. Vlasti u Zagrebu su prvobitno odbile da izdaju vize Angelini Melnikovoj i njenom stručnom štabu. Administrativna blokada probijena je tek u poslednjem trenutku nakon pritisaka krovnih sportskih organizacija.

Zbog ove vizne drame, Ruskinje su u Zagreb stigle pod ogromnim psihološkim stresom i to direktno na zvanične treninge, bez vremena za neophodnu aklimatizaciju i odmor. Uprkos neprijateljskoj atmosferi i pokušajima vansportskih sabotaža, Angelina Melnikova je na borilištu pokazala mentalnu čvrstinu i dokazala da je trenutno bez premca na Starom kontinentu.

