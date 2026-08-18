NIŠTA OD TRANSFERA! Trener Zvezde doneo važnu odluku!
Španski stručnjak Albert Rijera računa na jednog od najtraženijih igrača crveno-belih.
Danas se pojavila vest da bi Mahmudu Badžo mogao da napusti Marakanu! Prema informacijama koje su objavili srpski mediji, belgijski Kortrajk je šampionu Srbije ponudio pozajmicu sa pravom otkupa od 1.500.000 evra.
Međutim, crveno-beli neće pustiti mladog vezistu. Prema odluci klupskog rukovodstva i stručnog štaba na čelu sa Špancem Rijerom, Badžo ostaje na "Marakani".
Sada ostaje da se vidi kakav će biti njegov status kod novog trenera Alberta Rijere. Podsetimo, Dejan Stanković je otpisao ovog fudbalera, generalni direktor Zvezdan Terzić pričao je da postoji najveće interesovanje za njega od svih igrača Crvene zvezde, a španski stručnjak ga je vratio u tim.
Badžo je u Zvezdu stigao prošle godine iz Dunajske Strede za 3,5 miliona evra. Prošle sezone je odigrao 23 utakmice i postigao jedan gol uz jednu asistenciju.
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