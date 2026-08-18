Svet

SVE VIŠE NERVOZE: Melanija zabrinuta za Trampovu bezbednost

Novosti online

18. 08. 2026. u 17:25

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PRVA dama SAD Melanija Tramp zabrinuta je zbog mogućeg pokušaja atentata na njenog supruga, predsednika SAD Donalda Trampa, objavio je "Dejli mejl" 17. avgusta.

СВЕ ВИШЕ НЕРВОЗЕ: Меланија забринута за Трампову безбедност

Foto: SPENCER PLATT/Getty images/Profimedia

- Prva dama Melanija Tramp je sve više zabrinuta za bezbednost predsednika usred stalnih međunarodnih pretnji - navodi se u članku.

Američki lider ne deli njenu zabrinutost za sopstvenu bezbednost.

Dana 13. jula 2024. godine, tokom Trampovog govora na mitingu u Pensilvaniji odjeknuo je pucanj, zbog čega se uhvatio za desno uvo. Telohranitelji i policija su ga odmah okružili i ispratili sa govornice. Napadač je identifikovan kao dvadesetogodišnji Tomas Metju Kruks, koga su ubile američke obaveštajne agencije.

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