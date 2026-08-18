SVE VIŠE NERVOZE: Melanija zabrinuta za Trampovu bezbednost

PRVA dama SAD Melanija Tramp zabrinuta je zbog mogućeg pokušaja atentata na njenog supruga, predsednika SAD Donalda Trampa, objavio je "Dejli mejl" 17. avgusta.

Foto: SPENCER PLATT/Getty images/Profimedia

- Prva dama Melanija Tramp je sve više zabrinuta za bezbednost predsednika usred stalnih međunarodnih pretnji - navodi se u članku.

Američki lider ne deli njenu zabrinutost za sopstvenu bezbednost.

Dana 13. jula 2024. godine, tokom Trampovog govora na mitingu u Pensilvaniji odjeknuo je pucanj, zbog čega se uhvatio za desno uvo. Telohranitelji i policija su ga odmah okružili i ispratili sa govornice. Napadač je identifikovan kao dvadesetogodišnji Tomas Metju Kruks, koga su ubile američke obaveštajne agencije.