SVE VIŠE NERVOZE: Melanija zabrinuta za Trampovu bezbednost
PRVA dama SAD Melanija Tramp zabrinuta je zbog mogućeg pokušaja atentata na njenog supruga, predsednika SAD Donalda Trampa, objavio je "Dejli mejl" 17. avgusta.
- Prva dama Melanija Tramp je sve više zabrinuta za bezbednost predsednika usred stalnih međunarodnih pretnji - navodi se u članku.
Američki lider ne deli njenu zabrinutost za sopstvenu bezbednost.
Dana 13. jula 2024. godine, tokom Trampovog govora na mitingu u Pensilvaniji odjeknuo je pucanj, zbog čega se uhvatio za desno uvo. Telohranitelji i policija su ga odmah okružili i ispratili sa govornice. Napadač je identifikovan kao dvadesetogodišnji Tomas Metju Kruks, koga su ubile američke obaveštajne agencije.
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