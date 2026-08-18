NIŠTA OD CRNO-BELOG DRESA! Željko Obradović stopirao transfer u poslednjem sekundu

SVE je puklo u poslednjem trenutku.

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Naime, Džerijan Grant bio je izuzetno blizu napuštanja Panatinaikosa i odlaska u turski Bešiktaš, koji sa klupe predvodi Dušan Alimpijević, selektor košarkaške reprezentacije Srbije. Ipak, čim je Željko Obradović preuzeo kormilo atinskog giganta, stavio je jasnu zabranu na odlazak američkog beka i zadržao ga u timu za narednu sezonu.

Prema navodima turskih i grčkih medija, istanbulski klub je već imao načelan dogovor sa Grantom uz veoma primamljive finansijske uslove. Pored Bešiktaša, za iskusnog beka interesovanje je pokazao i Hapoel iz Tel Aviva, koji je pokušao da iskoristi gužvu na spoljnim pozicijama u Atini i primami sjajnog defanzivca.

Džerijan Grant je prethodne sezone u elitnom takmičenju prosečno beležio 6,9 poena, 3,5 asistencija i 1,7 skokova za 23,7 minuta provedenih na parketu. Njegov najveći doprinos, međutim, ne oslikava se u potpunosti kroz statističke kolone, s obzirom na to da slovi za jednog od najboljih odbrambenih igrača na Starom kontinentu i čoveka od najvećeg poverenja u ključnim momentima utakmice.

Do realizacije transfera u Istanbul ipak nije došlo, a razlog je izričit stav najtrofejnijeg evropskog stručnjaka. Željko Obradović je jasno poručio upravi kluba da Granta vidi kao nezamenljiv deo svoje rotacije.