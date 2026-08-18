Fudbal

ZVANIČNO! Nair Tiknizjan potpisao ugovor sa Olimpijakosom

М.П.

18. 08. 2026. u 10:10

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Dosadašnji fudbaler Crvene zvezde i reprezentativac Jermenije Nair Tiknizjan potpisao je ugovor sa Olimpijakosom, saopštio je danas grčki klub.

ЗВАНИЧНО! Наир Тикнизјан потписао уговор са Олимпијакосом

FOTO: Bane T. Stojanovic/ATA Images

U saopštenju grčkog kluba se ne navode detalji ugovora. Tiknizjan igra na poziciji levog beka.

Crvena zvezda je potvrdila da reprezentativac Jermenije nastavlja karijeru u Olimpijakosu.

"Fudbalski klub Crvena zvezda obaveštava javnost da je doskorašnji bek crveno-belih Nair Tiknizjan novi fudbaler grčkog Olimpijakosa. Tiknizjan je u Zvezdi odigrao 67 utakmica i postigao dva gola. Tiki, hvala ti na svemu i želimo ti puno sreće u nastavku karijere", navela je Zvezda na društvenim mrežama.

Tiknizjan (27) je pre Crvene zvezde igrao za Lokomotivu iz Moskve, Avangard iz Kurska i moskovski CSKA.

Za reprezentaciju Jermenije nastupio je na 31 meču.

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