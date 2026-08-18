ALBERTO RIJERA PRESEKAO! Stiže još jedan Španac u Crvenu zvezdu
SADA je sve jasno!
Novi trener Crvene zvezde Alberto Rijera kompletirao je svoj stručni štab! Naime, Špancu će pomagati petorica trenera koja su bila tu dok je trener bio Dejan Stanković.
To su Nikola Mikić i Miloš Stojčev, koji su zaduženi da rade sa prvim timom na treninzima. Za kondicioni deo biće zaduženi Marko Vasiljević, Nikola Todorić i Nikola Perišić, a Nemanja Supić biće asistent novog trenera golmana. Povratnik na mesto glavnog trenera golmana je Dušan Gašić, poznat po sjajnom radu sa Milanom Borjanom. Osim toga, trenirao je i Omrija Glazera i Mateusa.
Na Rijerinom predstavljanju, uz njega je bio Lorenco Dolćeti, čiji je zadatak analitika. Ipak, i dalje se čeka dolazak glavnog Rijerinog pomoćnika. Reč je o čoveku koji se zove Pablo Ramon Arteta, a čiji se dolazak iščekuje ovih dana. I to je završena stvar, Španac stiže u prestonicu Srbije.
Podsećanja radi zajedno sa Dejanom Stankovićem je otišao njegov prvi saradnik Nenad Sakić. Osim Sakića, klub su napustili i Federiko Panonćini, Vićenco Saso, Andrea Fardone i Pjerluiđi Brivi.
Preporučujemo
KAKAV TRANSFER! Crno-beli dres zamenio za milione!
17. 08. 2026. u 23:00
PREOKRETOM DO POBEDE! Grkinja pala posle drame!
17. 08. 2026. u 22:26
POZNAT SPISAK SRBIJE: Janić odredio igrače za Mediteranske igre!
17. 08. 2026. u 22:15
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
SVET GLEDA U NEVERICI! Otkriveno šta je slovenački sudija šapnuo na uvo Mesiju u finalu Svetskog prvenstva!
Argentinci su imali primedbe na račun arbitra Slavka Vinčića iz Slovenije.
16. 08. 2026. u 15:42
BLAMAŽA PARTIZANA SE NASTAVLjA! Kakav šamar pred Hetafe, Ovo se u Humskoj nije desilo 57 godina!
Fudbaleri Partizana poraženi su od Radničkog 1923 iz Kragujevca rezultatom 0:1 (0:1) u petom kolu Superlige Srbije.
16. 08. 2026. u 22:55
KRVAVA SVADBA: Umro posle tuče u Vadovicama, izgubio svest nakon što ga je policija savladala - nije bio pozvan na veselje
PREMA saopštenju policije, 38-godišnjak se pojavio na svadbi iako nije bio pozvan, ali je bio gost hotela u kojem je proslava održavana.
17. 08. 2026. u 17:00
Komentari (0)