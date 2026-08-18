ALBERTO RIJERA PRESEKAO! Stiže još jedan Španac u Crvenu zvezdu

SADA je sve jasno!

Foto: D. Milovanović

Novi trener Crvene zvezde Alberto Rijera kompletirao je svoj stručni štab! Naime, Špancu će pomagati petorica trenera koja su bila tu dok je trener bio Dejan Stanković.

To su Nikola Mikić i Miloš Stojčev, koji su zaduženi da rade sa prvim timom na treninzima. Za kondicioni deo biće zaduženi Marko Vasiljević, Nikola Todorić i Nikola Perišić, a Nemanja Supić biće asistent novog trenera golmana. Povratnik na mesto glavnog trenera golmana je Dušan Gašić, poznat po sjajnom radu sa Milanom Borjanom. Osim toga, trenirao je i Omrija Glazera i Mateusa.

Na Rijerinom predstavljanju, uz njega je bio Lorenco Dolćeti, čiji je zadatak analitika. Ipak, i dalje se čeka dolazak glavnog Rijerinog pomoćnika. Reč je o čoveku koji se zove Pablo Ramon Arteta, a čiji se dolazak iščekuje ovih dana. I to je završena stvar, Španac stiže u prestonicu Srbije.

Podsećanja radi zajedno sa Dejanom Stankovićem je otišao njegov prvi saradnik Nenad Sakić. Osim Sakića, klub su napustili i Federiko Panonćini, Vićenco Saso, Andrea Fardone i Pjerluiđi Brivi.